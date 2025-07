O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que as forças de Kiev estão a enfrentar intensos combates em torno da cidade oriental de Pokrovsk, um importante centro logístico onde a Rússia tem reivindicado ganhos quase diários.

No seu discurso noturno em vídeo, Zelenskyy disse que o comandante de topo Oleksandr Syrskyi informou os oficiais superiores e confirmou que Pokrovsk é agora o principal foco das operações militares.

“Todas as direcções operacionais foram abordadas, com especial destaque para Pokrovsk. É a cidade que está a receber mais atenção”, disse Zelenskyy.

Zelenskyy acrescentou que as tropas ucranianas também “continuam a actuar” na região norte de Sumy, onde as forças russas avançaram recentemente através da fronteira.

Syrskyi, numa declaração separada no Telegram, nomeou Pokrovsk e cinco outros sectores como as frentes mais difíceis nos 1.000 quilómetros da linha da frente.

“A Federação Russa está a pagar o preço máximo por tentar uma ‘ofensiva de verão’”, afirmou.

Há meses que as tropas russas avançam em direção a Pokrovsk.

A cidade, que já albergou cerca de 60.000 pessoas, é um centro rodoviário e ferroviário vital e alberga a única mina de carvão de metalúrgico da Ucrânia, essencial para a sua indústria siderúrgica.

A maioria dos civis já foi evacuada.

Na quinta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou a tomada de Zvirove, a oeste, e de Novoekonomichne, a leste de Pokrovsk. No início da semana, afirmou ter “libertado” Novotoretske, nas proximidades.

O exército ucraniano não confirmou quaisquer perdas territoriais. No seu relatório da noite, o Estado-Maior afirmou que as forças russas estavam a atacar activamente nas áreas em torno de Zvirove e Novoekonomichne.

Entretanto, na região de Sumy, onde a Rússia está a tentar estabelecer aquilo a que o Presidente Vladimir Putin chamou uma “zona tampão”, as forças ucranianas terão recuperado terreno.

O blogue militar DeepState, que utiliza informações de fonte aberta, afirma que as tropas ucranianas retomaram a aldeia de Kindrativka.

Não houve confirmação oficial por parte das autoridades ucranianas ou russas.

Esperam-se negociações difíceis

Entretanto, a Rússia avisou que as negociações com a Ucrânia em Istambul, na próxima semana, serão “muito difíceis”, diminuindo as expectativas de progresso após mais de três anos de guerra.

As delegações de ambos os países partiram para Istambul, prevendo-se que as negociações comecem ao fim da tarde.

As reuniões anteriores, realizadas em maio e junho, resultaram apenas na troca de prisioneiros e na transferência dos restos mortais dos soldados.

“Será muito difícil”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas, observando que ninguém espera um caminho fácil.