O Presidente Donald Trump afirmou que os legisladores dos EUA deveriam eliminar uma importante lei bipartidária de 2022 que destinou 52,7 milhões de USD em subsídios para o fabrico e produção de chips semicondutores e usar os recursos para pagar a dívida.

"O vosso CHIPS Act é uma coisa horrível, horrível. Nós damos centenas de milhões de dólares e não tem qualquer significado. Eles pegam no nosso dinheiro e não gastam como deveriam", disse Trump num discurso ao Congresso na terça-feira. "Vocês deveriam acabar com o CHIPS Act e, o que sobrar, usem para reduzir a dívida."

O CHIPS and Science Act, assinado pelo então Presidente Joe Biden em agosto de 2022, incluiu 39 mil milhões de USD em subsídios para a fabricação de semicondutores nos EUA e componentes relacionados, além de 75 mil milhões em empréstimos governamentais.

Os comentários de Trump foram as críticas mais contundentes ao CHIPS Act até ao momento. "Não precisamos de lhes dar dinheiro", disse Trump, sugerindo que evitar novas tarifas seria suficiente para convencer as empresas a construir fábricas nos EUA.

O Secretário de Comércio, Howard Lutnick, elogiou o programa, mas afirmou anteriormente que gostaria de rever os subsídios concluídos durante o governo Biden.

A então Secretária de Comércio, Gina Raimondo, do governo Biden, conseguiu convencer as cinco principais empresas globais de semicondutores a instalarem fábricas nos Estados Unidos por meio de subsídios governamentais, como parte de um esforço para enfrentar riscos à segurança nacional decorrentes da importação de chips.

Nas semanas finais do governo Biden, o Departamento de Comércio aprovou mais de 33 mil milhões USD em subsídios, incluindo 4,745 mil milhões USD para a Samsung Electronics da Coreia do Sul, 7,86 mil milhões para a Intel, 6,6 mil milhões para a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) e 6,1 mil milhões USD para a Micron.

Alguns representantes governamentais expressaram preocupação de que Trump possa tentar invalidar os acordos de subsídios vinculativos concluídos durante o governo Biden.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, afirmou na terça-feira que a lei "é a razão pela qual a Micron trouxe 100 mil milhões USD e 50.000 empregos para o centro de Nova York."

Trump acabou de dizer que quer acabar com isso.

‘Ataque direto’

A TSMC anunciou esta semana, juntamente com Trump, que planeia fazer um novo investimento de 100 mil milhões USD nos Estados Unidos, que inclui a construção de cinco instalações adicionais de chips nos próximos anos.

Lutnick mencionou o subsídio de 6,6 mil milhões USD para a TSMC num evento na Casa Branca na segunda-feira — mas observou que o departamento não planeia conceder novos subsídios à TSMC, embora ela seja elegível para um crédito fiscal de 25% para investimentos na indústria.

A TSMC afirmou no mês passado que já recebeu 1,5 mil milhões USD do subsídio.

O representante Greg Stanton disse que os comentários de Trump foram um "ataque direto à indústria de semicondutores do Arizona e aos milhares de trabalhadores do estado." Ele afirmou que o investimento de 100 mil milhões USD da TSMC não teria acontecido sem a lei.

Nesta semana, cerca de um terço da equipa do escritório do Departamento de Comércio dos EUA, responsável por supervisionar os 39 mil milhões USD em subsídios para fabricantes de chips, foi demitido, segundo duas fontes familiarizadas com a situação.

A Reuters informou no mês passado que o novo governo Trump, que iniciou uma reformulação dramática do governo federal, está a rever os projetos que receberam subvenções.