As forças russas realizaram um exercício no Mar Báltico que incluiu exercícios para repelir um ataque subaquático, informou o Ministério da Defesa na sexta-feira.
As unidades de mergulhadores “demonstraram habilidades na deteção e captura de um grupo de sabotadores subaquáticos, bem como na utilização de drones FPV (visão em primeira pessoa) para destruir barcos não tripulados de um inimigo simulado”, disse o Ministério.
Os exercícios tinham como objectivo, em parte, avaliar as unidades de defesa antissubmarina da marinha, acrescentou.
Foi a segunda vez neste mês que a Rússia realizou exercícios navais com um componente antissubmarino, depois dos EUA.
O Presidente Donald Trump disse, no dia 1 de agosto, que tinha ordenado a dois submarinos nucleares norte-americanos que se aproximassem da Rússia.
Na primeira semana de agosto, as marinhas russa e chinesa praticaram a caça e destruição de um submarino inimigo no Mar do Japão.
O Ministério da Defesa publicou um vídeo do comandante da Marinha russa, almirante Alexander Moiseyev, inspecionando o exercício no Báltico, que também incluiu um exercício para proteger um aeródromo de ataques de drones inimigos.