MUNDO
1 min de leitura
Rússia realiza exercícios no Mar Báltico para repelir ataques subaquáticos
Marinha russa treina defesa contra “sabotadores subaquáticos” no Mar Báltico, afirma Ministério da Defesa.
Rússia realiza exercícios no Mar Báltico para repelir ataques subaquáticos
Rússia inicia grandes exercícios navais nos oceanos Pacífico e Ártico e no Mar Báltico. / Reuters
23 de agosto de 2025

As forças russas realizaram um exercício no Mar Báltico que incluiu exercícios para repelir um ataque subaquático, informou o Ministério da Defesa na sexta-feira.

As unidades de mergulhadores “demonstraram habilidades na deteção e captura de um grupo de sabotadores subaquáticos, bem como na utilização de drones FPV (visão em primeira pessoa) para destruir barcos não tripulados de um inimigo simulado”, disse o Ministério.

Os exercícios tinham como objectivo, em parte, avaliar as unidades de defesa antissubmarina da marinha, acrescentou.

Foi a segunda vez neste mês que a Rússia realizou exercícios navais com um componente antissubmarino, depois dos EUA.

Recomendado

O Presidente Donald Trump disse, no dia 1 de agosto, que tinha ordenado a dois submarinos nucleares norte-americanos que se aproximassem da Rússia.

Na primeira semana de agosto, as marinhas russa e chinesa praticaram a caça e destruição de um submarino inimigo no Mar do Japão.

O Ministério da Defesa publicou um vídeo do comandante da Marinha russa, almirante Alexander Moiseyev, inspecionando o exercício no Báltico, que também incluiu um exercício para proteger um aeródromo de ataques de drones inimigos.

RelacionadoTRT Global - EUA, Coreia do Sul e Japão realizam exercício aéreo conjunto perante ameaça da Coreia do Norte
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us