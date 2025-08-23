As forças russas realizaram um exercício no Mar Báltico que incluiu exercícios para repelir um ataque subaquático, informou o Ministério da Defesa na sexta-feira.

As unidades de mergulhadores “demonstraram habilidades na deteção e captura de um grupo de sabotadores subaquáticos, bem como na utilização de drones FPV (visão em primeira pessoa) para destruir barcos não tripulados de um inimigo simulado”, disse o Ministério.

Os exercícios tinham como objectivo, em parte, avaliar as unidades de defesa antissubmarina da marinha, acrescentou.

Foi a segunda vez neste mês que a Rússia realizou exercícios navais com um componente antissubmarino, depois dos EUA.