A Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão realizaram exercícios aéreos conjuntos no dia 11 de julho para reforçar a sua resposta coordenada às crescentes ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, anunciou o ministério da defesa de Seul.

Foi a primeira vez em 2025 que um bombardeiro estratégico B-52H dos EUA foi deslocado para a Península Coreana para um exercício, realizado para melhorar a dissuasão contra as crescentes ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, informou o ministério da defesa sul-coreano.

O exercício teve lugar no espaço aéreo internacional próximo da Ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e envolveu caças KF-16 sul-coreanos e F-2 japoneses juntamente com o bombardeiro estratégico dos EUA, segundo a agência noticiosa local Yonhap.

Isto acontece menos de um mês após exercícios similares em 18 de junho, que marcaram a primeira operação deste tipo sob a liderança do Presidente sul-coreano Lee Jae-myung.

"Com base numa coordenação estreita, os três países irão cooperar para dissuadir e responder conjuntamente às ameaças da Coreia do Norte, continuando com treinos trilaterais", afirmou o ministério.

Os exercícios conjuntos coincidiram com uma reunião dos principais líderes militares dos três países em Seul, onde analisaram a dinâmica de segurança regional e exploraram formas de aprofundar ainda mais a cooperação de segurança trilateral.

O General e Chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Dan Caine, sublinhou a necessidade crítica de uma cooperação de segurança reforçada entre a Coreia do Sul, os EUA e o Japão face a um reforço militar "sem precedentes" da Coreia do Norte e China.

Caine fez estas declarações durante a reunião com o seu homólogo sul-coreano, Almirante Kim Myung-soo, e o homólogo japonês, General Yoshihide Yoshida.

"O nosso foco nos Estados Unidos mantém-se no restabelecimento da dissuasão, e fazê-lo necessita e exige a cooperação trilateral entre os nossos três países", disse Caine, acrescentando que "a RPDC (República Popular Democrática da Coreia) e a China estão a passar por um reforço militar sem precedentes com uma intenção clara e inequívoca de avançar com as suas próprias agendas".

Foi a primeira Reunião Trilateral dos Chefes da Defesa organizada em Seul e marcou a primeira visita de Caine à Coreia do Sul como o oficial militar de mais alta patente dos EUA desde o seu predecessor, General Charles Q. Brown Jr., que visitou Seul em novembro de 2023.

Os três países concordaram também em expandir o seu exercício trilateral multi-domínio Freedom Edge e condenaram o desenvolvimento contínuo de armas nucleares e mísseis do Correia do Norte e a sua crescente cooperação militar com a Rússia, segundo a agência.