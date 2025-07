As autoridades dos Estados Unidos informaram na noite de domingo que encontraram um "homem morto" na Montanha Canfield, no estado de Idaho, no noroeste do país, local onde ocorreu anteriormente uma emboscada contra bombeiros que combatiam um incêndio.

"Esta noite, membros da equipe SWAT localizaram um homem morto na Montanha Canfield," afirmou um comunicado do departamento do xerife do condado de Kootenai, em Idaho, acrescentando que "foi encontrada uma arma de fogo nas proximidades."

O comunicado também informou que a ordem para não se sair de casa — que foi implementada durante o confronto entre as autoridades e um número desconhecido de atiradores — "foi suspensa."

Dois bombeiros mortos

Duas pessoas foram mortas quando os bombeiros que combatiam um incêndio foram emboscados por um número desconhecido de atiradores durante um confronto no estado de Idaho, no noroeste dos EUA, no domingo, informou o xerife local anteriormente.

"Temos duas mortes. Temos uma quantidade indeterminada de feridos. Ainda há civis a descer aquela montanha... Estamos ativamente sob fogo de atiradores neste momento," disse o Xerife Robert Norris a repórteres.

Ele afirmou que o incêndio na montanha no condado de Kootenai ainda estava ativo e prometeu que as forças de segurança iriam "neutralizar" o atirador "o mais rápido possível".

Pedindo que as pessoas evitassem a área, o Governador Brad Little declarou numa publicação na plataforma X: "Este é um ataque hediondo e direto contra os nossos corajosos bombeiros. Peço a todos os habitantes de Idaho que orem por eles e pelas suas famílias enquanto aguardamos mais informações."

Informações da imprensa local, que citavam as rádios da polícia, indicaram que vários bombeiros foram baleados.

O Tenente Jeff Howard, do departamento do xerife do condado de Kootenai, disse à ABC News que os bombeiros estavam a responder a um pequeno incêndio florestal que começou na área natural da Montanha Canfield, no lado leste da cidade, quando foram alvejados por alguém que se encontrava numa área arborizada próxima.

Howard afirmou que as autoridades estão a investigar se o incêndio foi provocado intencionalmente.