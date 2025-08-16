O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, concluíram a sua cimeira no Alasca sem anunciar qualquer acordo, incluindo sobre a principal prioridade declarada por Trump — o fim da guerra na Ucrânia.
Numa aparição conjunta após a reunião de quase três horas na Base Conjunta Elmendorf-Richardson na sexta-feira, Trump disse: “Houve muitos, muitos pontos em que concordámos. Diria que há alguns pontos importantes em que ainda não chegámos a um consenso, mas fizemos alguns progressos”, disse, em frente a um cenário com a inscrição “Em busca da paz”.
“Não há acordo até que haja um acordo”, acrescentou.
Ele não especificou os pontos em aberto nem confirmou que eles estivessem diretamente relacionados com a Ucrânia.
Putin não sinalizou nenhuma mudança na posição da Rússia, descrevendo o conflito como enraizado em “ameaças fundamentais à nossa segurança” e insistindo que um acordo duradouro exigia abordar “as causas primárias do conflito” — linguagem usada por Moscovo para se referir às exigências de que a Ucrânia ceda território, desarme, renuncie à adesão à NATO e mude o seu governo.
“Esperamos que Kiev e as capitais europeias percebam isso de forma construtiva e não atrapalhem os planos”, disse Putin.
“Próxima vez em Moscovo”
Ele também repetiu a afirmação de Trump de que a guerra não teria começado se Trump fosse Presidente em 2022, dizendo: “Tenho certeza de que seria assim mesmo”.
Trump disse que ligaria aos líderes da NATO, ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e a outros para informá-los sobre as negociações.
Antes de sair sem responder às perguntas dos repórteres, Trump disse a Putin: “Provavelmente nos veremos novamente em breve”.
Putin respondeu em inglês: “Da próxima vez em Moscovo”.
Trump respondeu: “Ooh, essa é interessante... Vou receber algumas críticas por isso, mas acho que é possível que aconteça”.
A cimeira começou com uma recepção notavelmente calorosa a Putin, que está sob sanções dos EUA e é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra na Ucrânia.
Trump cumprimentou-o na pista com um aperto de mão, sorrisos e uma caminhada pelo tapete vermelho, enquanto aviões de guerra dos EUA, incluindo um bombardeiro B-2, sobrevoavam o local.
Os dois líderes viajaram juntos na limusina presidencial dos EUA sem intérprete — uma atitude incomum para os chefes de dois países adversários.
Seguindo em frente
O porta-voz do Kremlin, por sua vez, disse que as conversações entre Putin e Trump permitiram que os países continuassem a buscar formas de acordo, informou a agência de notícias Interfax no início da manhã de sábado.
“A conversa foi realmente muito positiva, e os dois presidentes falaram sobre isso. É precisamente esta conversa que nos permite avançar juntos com confiança no caminho da procura de opções de acordo”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.
Enquanto os dois líderes conversavam, a guerra continuava, com a maioria das regiões do leste da Ucrânia sob alerta de ataque aéreo. Os governadores das regiões russas de Rostov e Bryansk relataram que alguns dos seus territórios estavam sob ataque de drones ucranianos.
Zelenskyy descartou formalmente entregar qualquer território a Moscovo e também está a procurar uma garantia de segurança apoiada pelos Estados Unidos.
Não houve reação imediata de Kiev à cimeira. O legislador da oposição ucraniana Oleksiy Honcharenko disse no aplicativo de mensagens Telegram: “Parece que Putin ganhou mais tempo. Nenhum cessar-fogo ou redução da tensão foi acordado”.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros checo, Jan Lipavsky, disse num comunicado que saudava os esforços de Trump, mas duvidava do interesse de Putin num acordo.
“Se Putin estivesse realmente interessado em negociar a paz, não teria atacado a Ucrânia durante todo o dia de hoje”, afirmou.
Tanto Moscovo como Kiev negam ter como alvo civis na guerra que se arrasta há mais de três anos. Mas milhares de civis morreram no conflito, a grande maioria ucranianos, e a guerra matou ou feriu bem mais de um milhão de pessoas de ambos os lados.