O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, concluíram a sua cimeira no Alasca sem anunciar qualquer acordo, incluindo sobre a principal prioridade declarada por Trump — o fim da guerra na Ucrânia.

Numa aparição conjunta após a reunião de quase três horas na Base Conjunta Elmendorf-Richardson na sexta-feira, Trump disse: “Houve muitos, muitos pontos em que concordámos. Diria que há alguns pontos importantes em que ainda não chegámos a um consenso, mas fizemos alguns progressos”, disse, em frente a um cenário com a inscrição “Em busca da paz”.

“Não há acordo até que haja um acordo”, acrescentou.

Ele não especificou os pontos em aberto nem confirmou que eles estivessem diretamente relacionados com a Ucrânia.

Putin não sinalizou nenhuma mudança na posição da Rússia, descrevendo o conflito como enraizado em “ameaças fundamentais à nossa segurança” e insistindo que um acordo duradouro exigia abordar “as causas primárias do conflito” — linguagem usada por Moscovo para se referir às exigências de que a Ucrânia ceda território, desarme, renuncie à adesão à NATO e mude o seu governo.

“Esperamos que Kiev e as capitais europeias percebam isso de forma construtiva e não atrapalhem os planos”, disse Putin.

“Próxima vez em Moscovo”

Ele também repetiu a afirmação de Trump de que a guerra não teria começado se Trump fosse Presidente em 2022, dizendo: “Tenho certeza de que seria assim mesmo”.

Trump disse que ligaria aos líderes da NATO, ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e a outros para informá-los sobre as negociações.

Antes de sair sem responder às perguntas dos repórteres, Trump disse a Putin: “Provavelmente nos veremos novamente em breve”.

Putin respondeu em inglês: “Da próxima vez em Moscovo”.

Trump respondeu: “Ooh, essa é interessante... Vou receber algumas críticas por isso, mas acho que é possível que aconteça”.

A cimeira começou com uma recepção notavelmente calorosa a Putin, que está sob sanções dos EUA e é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra na Ucrânia.