O Ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes, ordenou que a polícia reforçasse a segurança em torno da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo patrulhas 24 horas por dia, alegando preocupações de que o ex-presidente poderia tentar fugir, no momento em que o julgamento do seu plano de golpe de Estado entra numa fase decisiva.
Bolsonaro está em prisão domiciliária num condomínio fechado em Brasília desde o início deste mês, depois de o tribunal ter considerado que ele violou as ordens de restrição destinadas a impedir a interferência no processo.
As alegações finais do julgamento, em que enfrenta acusações de conspiração para anular a sua derrota nas eleições de 2022, estão marcadas para o início do próximo mês.
Bolsonaro negou as alegações.
Moraes disse que as medidas de segurança adicionais são “apropriadas e necessárias” à medida que o julgamento se aproxima da sua fase crítica. Ele apontou para um relatório policial recente que levantou preocupações sobre possíveis planos de fuga, observando que os investigadores encontraram um rascunho de carta de Bolsonaro datado de 2024 pedindo asilo na Argentina.
As autoridades também acusaram Bolsonaro e o seu filho, Eduardo, de tentarem interferir no julgamento.
Eduardo Bolsonaro, um congressista brasileiro atualmente residente nos Estados Unidos, tem feito lobby em Washington em nome do seu pai.
A equipa de defesa argumentou anteriormente que o projeto de pedido de asilo não prova o risco de fuga, dizendo que estava desatualizado e insistindo que Bolsonaro tinha cumprido as ordens do tribunal.
Os advogados de Bolsonaro não responderam imediatamente aos pedidos de comentário sobre a decisão de terça-feira.
Moraes deu instruções à polícia para não perturbar as actividades diárias de Bolsonaro ou incomodar os seus vizinhos, mas sublinhou a necessidade de vigilância.
O julgamento marca um dos testes legais mais significativos para o ex-presidente, que tem enfrentado um escrutínio crescente desde que deixou o cargo em meio a investigações sobre corrupção, interferência eleitoral e seu papel nos distúrbios de janeiro de 2023 em Brasília.