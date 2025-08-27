O Ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes, ordenou que a polícia reforçasse a segurança em torno da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo patrulhas 24 horas por dia, alegando preocupações de que o ex-presidente poderia tentar fugir, no momento em que o julgamento do seu plano de golpe de Estado entra numa fase decisiva.

Bolsonaro está em prisão domiciliária num condomínio fechado em Brasília desde o início deste mês, depois de o tribunal ter considerado que ele violou as ordens de restrição destinadas a impedir a interferência no processo.

As alegações finais do julgamento, em que enfrenta acusações de conspiração para anular a sua derrota nas eleições de 2022, estão marcadas para o início do próximo mês.

Bolsonaro negou as alegações.

Moraes disse que as medidas de segurança adicionais são “apropriadas e necessárias” à medida que o julgamento se aproxima da sua fase crítica. Ele apontou para um relatório policial recente que levantou preocupações sobre possíveis planos de fuga, observando que os investigadores encontraram um rascunho de carta de Bolsonaro datado de 2024 pedindo asilo na Argentina.

As autoridades também acusaram Bolsonaro e o seu filho, Eduardo, de tentarem interferir no julgamento.