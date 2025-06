A Ucrânia declarou ter recebido da Rússia o primeiro lote de corpos dos seus soldados mortos, no âmbito de uma troca acordada durante a última ronda de negociações diretas de paz entre os dois países, em Istambul, na semana passada.

Em 2 de junho, Istambul acolheu a segunda ronda de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, após a primeira ronda que também se realizou na metrópole turca em 16 de maio.

Durante as últimas negociações, as duas partes concordaram em trocar mais prisioneiros de guerra, concentrando-se nos mais jovens e gravemente feridos, e na devolução dos corpos de 6.000 soldados de cada lado.

“Como resultado das medidas de repatriamento, os corpos de 1.212 militares mortos foram devolvidos à Ucrânia”, afirmou a Sede de Coordenação da Ucrânia para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra num comunicado no Telegram.

O comunicado refere que entre os corpos devolvidos à Ucrânia estão militares que combateram nas regiões de Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, bem como na região fronteiriça russa de Kursk, onde Kiev lançou uma incursão em agosto do ano passado.

Kiev inicia processo de identificação

Em abril, a Rússia afirmou que tinha conseguido expulsar totalmente as forças ucranianas da região e, desde então, alegou ter capturado várias povoações na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, adjacente a Kursk.

Kiev negou ter sido totalmente expulsa de Kursk, mas ressalvou que as condições na zona são “difíceis”.

O comunicado referia que os corpos dos seus militares foram devolvidos após o trabalho conjunto de vários organismos governamentais e agradeceu ao Comité Internacional da Cruz Vermelha pela sua assistência.

“Os investigadores das agências de segurança pública, juntamente com instituições especializadas do Ministério do Interior, estabelecerão as identidades dos mortos o mais rapidamente possível”, acrescentou.

A Rússia ainda não confirmou a troca, embora o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tenha dito aos jornalistas num briefing que Moscovo está a cumprir as suas obrigações no âmbito dos acordos celebrados em Istambul e espera que a parte ucraniana faça o mesmo.

No domingo, um representante da equipa de negociação russa afirmou que Moscovo entregou os corpos de 1.212 militares ucranianos na zona de troca, segundo a agência de notícias estatal TASS.