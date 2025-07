O Ministério Público israelita aprovou um pedido do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu para adiar as audiências da próxima semana do seu julgamento de corrupção devido à sua visita planeada para Washington, para se encontrar com o Presidente dos EUA, Donald Trump, disseram meios de comunicação locais na quarta-feira.

O primeiro-ministro israelita está previsto visitar os EUA na próxima semana para negociações com Trump, e outros altos funcionários americanos sobre a guerra de Gaza, o Irão e outras questões regionais.

Segundo a emissora pública israelita KAN, Netanyahu pediu para cancelar as suas sessões de julgamento da próxima semana, citando a sua visita aos EUA, e o Ministério Público aprovou o seu pedido.

As sessões de julgamento desta semana também foram canceladas pelo Tribunal Distrital de Jerusalém após um pedido semelhante do primeiro-ministro.

O cancelamento surgiu após os repetidos apelos de Trump para que o julgamento de Netanyahu fosse cancelado, chamando ao julgamento de uma "caça às bruxas" contra o primeiro-ministro.

Netanyahu enfrenta acusações de suborno, fraude e quebra de confiança que podem levar à prisão se forem provadas.

Em janeiro, Netanyahu iniciou sessões de interrogatório relacionadas com os casos 1000, 2000 e 4000, que ele nega.

O procurador-geral apresentou uma acusação relacionada com estes casos no final de novembro de 2019.

Netanyahu, cujo julgamento começou em 24 de maio de 2020, é o primeiro líder israelita em exercício a comparecer no banco dos réus como arguido criminal na história do país.

Também enfrenta acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, com o Tribunal Penal Internacional a emitir mandados de detenção para ele e o antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant em novembro de 2024 por atrocidades em Gaza, onde mais de 56.600 pessoas, principalmente mulheres e crianças, foram mortas desde 7 de outubro de 2023.