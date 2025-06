A próxima embarcação da Coligação da Flotilha da Liberdade (FFC), Madleen, está programada para zarpar rumo a Gaza no domingo, dando continuidade à missão do grupo de romper o que chama de “bloqueio ilegal” imposto por Israel ao território palestino sitiado.

Entre os participantes da viagem estão a ativista climática Greta Thunberg e o ator Liam Cunningham, mais conhecido pelo seu papel em Game of Thrones. Estes passageiros de destaque devem atrair atenção global para o apelo da coligação pelo fim do que descreve como “terrorismo de Estado, silêncio dos media e cumplicidade global” no cerco contínuo a Gaza.

O barco Madleen recebeu este nome em homenagem à única pescadora conhecida em Gaza em 2014—um símbolo da resistência e resiliência. A embarcação levará ajuda humanitária e o que a coligação descreve como uma “carga de esperança”, além de uma mensagem de solidariedade ao povo palestiniano.

A viagem ocorre apenas um mês após drones israelitas atacarem o navio de ajuda civil anterior da FFC, Conscience, em águas internacionais. Segundo o grupo, o navio foi incendiado, quatro tripulantes ficaram feridos e a embarcação foi deixada à deriva, em violação do direito internacional.

A Türkiye condenou o ataque “de forma veemente” e prometeu levar os responsáveis à justiça. Seis cidadãos turcos estavam a bordo do navio de ajuda humanitária com destino a Gaza.

De acordo com a FFC, o ataque ocorreu em águas europeias e recebeu pouca resposta dos governos ou grandes órgãos de comunicação.

“Este foi mais um teste aos princípios no mundo, e mais uma vez, o mundo falhou,” disse Tan Safi, voluntário da coligação. “Mas não permitiremos que Israel nos silencie com violência, nem que o silêncio da Europa nos intimide.”

A FFC é composta por voluntários de mais de 20 países, incluindo médicos, professores, engenheiros e artistas, unidos na crença de que “nenhum povo deve ser deliberadamente privado de alimentos, mutilado, assassinado ou forçado a sofrer”.

O lançamento do Madleen também coincide com o 15º aniversário do ataque israelita ao Mavi Marmara, no qual dez voluntários humanitários foram mortos por forças israelitas durante uma tentativa semelhante de chegar a Gaza.

A coligação pediu à sociedade civil, à mídia e aos governos que exijam responsabilização pelo ataque ao Conscience, e que garantam passagem segura para o Madleen e futuras embarcações.

“Não seremos dissuadidos. Não seremos silenciados,” afirmou a coligação no seu comunicado.

“Gaza deve viver—e a liberdade deve navegar.”