A Türkiye condenou o ataque a um navio civil pertencente à Coligação da Frota da Liberdade, que tomou a iniciativa para ajudar as pessoas em Gaza, que estão sob cerco e à beira da fome, enquanto Israel mantém um bloqueio à entrada de ajuda no enclave palestiniano há dois meses.

Ancara afirmou que o ataque representa uma ameaça à navegação e à segurança marítima em águas internacionais.

O Times of Malta verificou de forma independente que uma aeronave israelita entrou no espaço aéreo de Malta e permaneceu por aproximadamente três horas antes de regressar a Israel.

Dados de rastreamento do voo indicam que o avião sobrevoou brevemente a ilha e realizou uma série de manobras em baixa altitude — cerca de 5.000 pés — sobre o Banco de Hurd, localizado a leste. No total, a aeronave ficou no ar por cerca de sete horas antes de regressar ao ponto de origem.

O navio de ajuda humanitária com destino a Gaza, com 16 pessoas a bordo, foi deixado à deriva após o ataque de drone durante a noite. Os ocupantes foram resgatados pelas forças maltesas.

O ataque de drone deixou o navio sem energia e deixou-o “em grande risco de afundar”, segundo um comunicado da Coligação da Frota da Liberdade, um grupo de ativistas que pretender acabar com o bloqueio de Israel a Gaza.

“Por volta das 2h13 (0013GMT), foi confirmado que todos a bordo estavam seguros, e todos os ativistas recusaram deixar o navio”, informou o comunicado, acrescentando que a situação ficou controlada por volta das 3h45 (0145GMT).

A embarcação, chamada Conscience, ainda está em águas internacionais e está a ser monitorizada pelas autoridades, acrescentou o comunicado.

Embora ninguém tenha assumido a responsabilidade pelo ataque, a Coligação da Frota da Liberdade divulgou uma declaração que aponta Israel como responsável.

“Israel está disposto a bombardear navios humanitários para manter a sua política de fomes contra o povo palestiniano como estratégia de guerra”, afirmou o Dr. Shahd Hammouri, da Universidade de Kent, num comunicado.

Francesca Albanese, relatora da ONU para a Palestina, disse na rede social X que recebeu um pedido de socorro de pessoas a bordo da Frota da Liberdade.

“Apelo às autoridades públicas competentes, incluindo as autoridades marítimas, para apoiar o navio e a sua tripulação conforme necessário”, afirmou.

Ela acrescentou: “Confio que as autoridades competentes também apurarão os fatos e intervirão de forma adequada.”