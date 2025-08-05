O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, felicitou o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pelas suas declarações sobre o reconhecimento do Estado da Palestina.

Durante uma chamada telefónica na segunda-feira, os dois líderes discutiram as relações entre a Türkiye e o Reino Unido, bem como questões regionais e globais, disse a Direção das Comunicações da Türkiye.

Erdogan afirmou que a situação humanitária em Gaza atingiu um ponto crítico e que é dever da humanidade ir além da mera expressão de preocupação com os acontecimentos.