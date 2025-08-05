GUERRA EM GAZA
Erdogan felicita Starmer pela sua posição sobre o Estado palestiniano
Numa chamada telefónica, Recep Tayyip Erdogan sublinha a importância de tomar medidas para obrigar Israel a procurar um cessar-fogo e uma solução de dois Estados.
Presidente da Türkiye felicita Primeiro-Ministro do Reino Unido por declarações sobre reconhecimento da Palestina. / Reuters
5 de agosto de 2025

O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, felicitou o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pelas suas declarações sobre o reconhecimento do Estado da Palestina.

Durante uma chamada telefónica na segunda-feira, os dois líderes discutiram as relações entre a Türkiye e o Reino Unido, bem como questões regionais e globais, disse a Direção das Comunicações da Türkiye.

Erdogan afirmou que a situação humanitária em Gaza atingiu um ponto crítico e que é dever da humanidade ir além da mera expressão de preocupação com os acontecimentos.

Erdogan sublinhou a importância de tomar medidas para obrigar Israel a prosseguir um cessar-fogo e uma solução baseada na existência de dois Estados.

A Türkiye envia continuamente ajuda humanitária para Gaza, apoia os esforços dos mediadores para alcançar um cessar-fogo na região e apoia as negociações de cessar-fogo, acrescentou Erdogan.

