O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, felicitou o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pelas suas declarações sobre o reconhecimento do Estado da Palestina.
Durante uma chamada telefónica na segunda-feira, os dois líderes discutiram as relações entre a Türkiye e o Reino Unido, bem como questões regionais e globais, disse a Direção das Comunicações da Türkiye.
Erdogan afirmou que a situação humanitária em Gaza atingiu um ponto crítico e que é dever da humanidade ir além da mera expressão de preocupação com os acontecimentos.
Erdogan sublinhou a importância de tomar medidas para obrigar Israel a prosseguir um cessar-fogo e uma solução baseada na existência de dois Estados.
A Türkiye envia continuamente ajuda humanitária para Gaza, apoia os esforços dos mediadores para alcançar um cessar-fogo na região e apoia as negociações de cessar-fogo, acrescentou Erdogan.