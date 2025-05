A guerra na Ucrânia pode estar a aproximar-se de um momento decisivo. Após negociações de alto nível na Arábia Saudita, Kiev concordou com uma proposta de cessar-fogo provisório de 30 dias apresentada por Washington. Em resposta, os EUA retomaram a ajuda militar e a partilha de inteligência, alterando mais uma vez a dinâmica do conflito. Embora esta proposta coloque a responsabilidade de resposta sobre a Rússia, permanecem preocupações de que isso possa apenas bloquear as linhas de frente em vez de resolver a guerra.

À medida que estes desenvolvimentos se desenrolam, uma questão permanece: qual o papel que a Türkiye desempenhará na formação do processo de paz a longo prazo?

Diferentemente das potências ocidentais que adotaram uma postura rígida contra Moscovo, a Türkiye posicionou-se como mediadora pragmática, equilibrando relações tanto com a Rússia quanto com o Ocidente.

Esta estratégia não é nova — Ancara há muito que procura aproveitar o seu posicionamento geopolítico para manter a estabilidade regional enquanto afirma a sua autonomia estratégica. No entanto, com as negociações de paz a ganhar força, a influência diplomática e militar da Türkiye pode ser decisiva para garantir uma resolução sustentável.

O mediador entre Oriente e Ocidente

Desde o início do conflito, a Türkiye tem mantido um delicado equilíbrio diplomático. Como membro da NATO, condenou a agressão russa e afirmou a integridade territorial da Ucrânia.

Ao mesmo tempo, recusou-se a impor sanções a Moscovo, mantendo o diálogo comercial e de segurança com a Rússia. Essa abordagem dual permitiu à Türkiye facilitar as primeiras negociações de cessar-fogo realizadas em Istambul em 2022 e intermediar um acordo vital para os cereais no Mar Negro, para mitigar a escassez global de alimentos.

Mesmo no meio de tensões crescentes, o Presidente Recep Tayyip Erdogan tem-se mantido firme na defesa do diálogo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, reiterou recentemente a disponibilidade de Ancara para acolher novas conversações de paz, sublinhando o empenho da Türkiye em alcançar uma “paz justa e duradoura”.

Esta atitude está em consonância com a política externa mais vasta de Ancara - evitar uma escalada que possa desestabilizar a região do Mar Negro, um cenário que constituiria uma ameaça direta à segurança da própria Türkiye.

Motivações geopolíticas

Embora a paz seja a principal motivação dos esforços de mediação da Türkiye, há também interesses estratégicos em jogo. Uma guerra prolongada na Ucrânia poderia perturbar as rotas comerciais regionais, afetar o abastecimento de energia e aumentar a incerteza económica.

Além disso, se o conflito se transformasse num confronto direto entre a Rússia e a NATO, a Türkiye encontrar-se-ia numa posição cada vez mais precária. Ao manter canais abertos tanto com Moscovo como com Kiev, Ancara assegura a sua influência em futuras negociações de segurança.

O papel crucial da Türkiye foi ainda mais reforçado durante a recente Cimeira Europeia de Segurança, em Londres. Ao contrário das potências tradicionais da UE, que estão alinhadas com a abordagem de Washington, a inclusão da Türkiye realçou a sua posição distinta como ponte entre os quadros de segurança ocidentais e os interesses euro-asiáticos mais vastos.

Enquanto alguns líderes europeus continuam hesitantes quanto à adesão de Ancara à UE, outros, como o Primeiro-Ministro polaco Donald Tusk, encontraram-se com o Presidente Erdogan em 12 de março e discutiram a estabilidade regional.

Há ainda o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, que instou a UE a melhorar as relações com a Türkiye, sublinhando a necessidade de reforçar a segurança colectiva e as capacidades de defesa num contexto de mudança das políticas dos EUA.

A dinâmica da Türkiye na NATO

A Türkiye continua profundamente inserida na arquitetura de segurança da NATO. A imprevisibilidade da política dos EUA - especialmente durante a mudança de administrações - levou os líderes europeus a reavaliar as suas dependências estratégicas. Ainda há poucos dias, a posição hesitante do Presidente dos EUA, Donald Trump, relativamente aos compromissos da NATO suscitou dúvidas sobre a fiabilidade de Washington, reforçando a necessidade de a Europa desenvolver estruturas de segurança independentes. Neste contexto, a robusta capacidade militar da Türkiye torna-a um parceiro de segurança indispensável.

Ao mesmo tempo, Ancara tem adotado uma política de defesa mais assertiva, investindo em tecnologia militar autóctone e expandindo a sua influência nas principais zonas de conflito.

A sua indústria de drones tem desempenhado um papel crucial na defesa da Ucrânia, enquanto a sua presença naval em expansão sublinha o seu interesse em manter o controlo da segurança do Mar Negro.

O caminho a seguir

Com o reatamento do empenhamento diplomático dos EUA e um cessar-fogo em cima da mesa, a Türkiye tem agora de decidir como afirmar o seu papel na próxima fase dos esforços de paz.

Se a Rússia aceitar a proposta, Ancara poderá atuar como garante, assegurando que os termos são cumpridos enquanto negoceia novas medidas de confiança. No entanto, se Moscovo rejeitar a proposta, a influência da Türkiye poderá ser posta à prova, uma vez que enfrenta pressões crescentes tanto dos aliados da NATO como dos seus laços económicos com a Rússia.

Para além do cessar-fogo imediato, Ancara também tem em vista benefícios a longo prazo. Em troca dos seus esforços diplomáticos, a Türkiye poderia pressionar no sentido de renovar as conversações de adesão à UE, exigir concessões em matéria de isenção de vistos para os cidadãos turcos e procurar melhorar o seu acordo aduaneiro com o bloco.

Dado o seu papel na definição da segurança europeia, poderia também pressionar para um maior reconhecimento do seu estatuto no quadro estratégico da NATO.

Independentemente de o cessar-fogo se manter ou não, as manobras diplomáticas de Ancara asseguram que permanece no centro dos debates que moldam a ordem do pós-guerra. A sua capacidade de manter a autonomia estratégica, equilibrando as relações com os aliados da NATO e com a Rússia, reforça ainda mais o seu papel de ator indispensável na diplomacia mundial.