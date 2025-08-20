As autoridades russas fizeram concessões “quase imediatamente” durante a reunião de alto risco da semana passada entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, disse o enviado dos EUA, Steve Witkoff, na terça-feira.
“Houve concessões quase imediatas por parte dos russos na primeira reunião no Alasca, e parte da obtenção dessas concessões foi saber se seríamos capazes de ver os russos preparados para serem mais complacentes”, disse Witkoff durante uma entrevista à FOX News, sem entrar em detalhes sobre as concessões.
Witkoff disse que as discussões em Anchorage se centraram na obtenção de um acordo de paz a longo prazo e não num cessar-fogo temporário.
“Ficámos lá durante algum tempo porque, na verdade, fizemos progressos na forma de chegar a um acordo de paz. Um acordo de cessar-fogo é muito, muito fácil de quebrar porque não tem todos os ingredientes necessários”, disse.
“O Presidente começou a sentir, nesta reunião no Alasca, que tínhamos muitos dos precursores acordados para um acordo de paz, por isso, por que não tentar um acordo de paz completo?”, acrescentou.
Os principais pontos de discórdia incluem, alegadamente, potenciais trocas de terras e garantias de segurança para a Ucrânia, com Kiev e os líderes europeus a defenderem que qualquer caminho para um acordo de paz deve começar com um cessar-fogo, enquanto os EUA e a Rússia defendem um acordo de paz completo.