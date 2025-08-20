As autoridades russas fizeram concessões “quase imediatamente” durante a reunião de alto risco da semana passada entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, disse o enviado dos EUA, Steve Witkoff, na terça-feira.

“Houve concessões quase imediatas por parte dos russos na primeira reunião no Alasca, e parte da obtenção dessas concessões foi saber se seríamos capazes de ver os russos preparados para serem mais complacentes”, disse Witkoff durante uma entrevista à FOX News, sem entrar em detalhes sobre as concessões.

Witkoff disse que as discussões em Anchorage se centraram na obtenção de um acordo de paz a longo prazo e não num cessar-fogo temporário.

“Ficámos lá durante algum tempo porque, na verdade, fizemos progressos na forma de chegar a um acordo de paz. Um acordo de cessar-fogo é muito, muito fácil de quebrar porque não tem todos os ingredientes necessários”, disse.