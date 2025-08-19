O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que falou com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que estão a ser feitos preparativos para uma reunião entre Putin e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, num local a ser determinado.
“O Vice-Presidente J.D. Vance, o Secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Witkoff estão a coordenar com Moscovo e Kiev”, disse Trump na segunda-feira, acrescentando que “todos estão muito felizes com a possibilidade de alcançar a paz entre a Rússia e a Ucrânia”.
Disse que, após uma reunião bilateral prevista entre Putin e Zelensky, “teremos outra reunião, uma trilateral comigo e os dois presidentes”.
Uma fonte familiarizada com a chamada disse à agência de notícias AFP que Putin transmitiu a Trump a sua disponibilidade para se encontrar com Zelensky.
A chamada telefónica ocorreu durante uma pausa nas conversações de Trump na Casa Branca com líderes europeus, dias após a sua cimeira no Alasca com Putin.
Por seu lado, Zelensky disse que a Ucrânia apoiava os esforços de Trump para “parar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e encontrar um caminho diplomático para a terminar”, confirmando a sua disponibilidade para participar numa cimeira trilateral.
Agradeceu a Trump “por trabalhar para impedir as mortes” e disse que a Ucrânia estava aberta a realizar eleições assim que a segurança e a paz fossem alcançadas.
Zelensky também observou que “agora temos a possibilidade de comprar armas dos Estados Unidos, e é muito importante fornecer garantias de segurança para rearmar o exército ucraniano”.
Na segunda-feira, Trump publicou no Truth Social, instando Kiev a abandonar os esforços para retomar a Crimeia e a sua tentativa de aderir à NATO.
Preocupações europeias
Zelensky respondeu no X que “a Rússia só pode ser obrigada à paz através da força, e o Presidente Trump tem essa força”.
O chanceler alemão Friedrich Merz, falando após a reunião em Washington, disse que “estes são dias decisivos para a Ucrânia” e expressou dúvidas sobre “se Putin terá a coragem de comparecer a uma cimeira com Zelenskyy presente”.
Merz saudou o anúncio de Trump sobre garantias de segurança para a Ucrânia, dizendo que as expectativas das negociações foram “não apenas atendidas, mas superadas”, e enfatizou que “toda a Europa deve participar das garantias de segurança para a Ucrânia”.