O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que falou com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que estão a ser feitos preparativos para uma reunião entre Putin e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, num local a ser determinado.

“O Vice-Presidente J.D. Vance, o Secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Witkoff estão a coordenar com Moscovo e Kiev”, disse Trump na segunda-feira, acrescentando que “todos estão muito felizes com a possibilidade de alcançar a paz entre a Rússia e a Ucrânia”.

Disse que, após uma reunião bilateral prevista entre Putin e Zelensky, “teremos outra reunião, uma trilateral comigo e os dois presidentes”.

Uma fonte familiarizada com a chamada disse à agência de notícias AFP que Putin transmitiu a Trump a sua disponibilidade para se encontrar com Zelensky.

A chamada telefónica ocorreu durante uma pausa nas conversações de Trump na Casa Branca com líderes europeus, dias após a sua cimeira no Alasca com Putin.

Por seu lado, Zelensky disse que a Ucrânia apoiava os esforços de Trump para “parar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e encontrar um caminho diplomático para a terminar”, confirmando a sua disponibilidade para participar numa cimeira trilateral.

Agradeceu a Trump “por trabalhar para impedir as mortes” e disse que a Ucrânia estava aberta a realizar eleições assim que a segurança e a paz fossem alcançadas.