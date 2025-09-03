O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacou na terça-feira a consciência da China sobre a importância e influência regional da Türkiye, acrescentando que Ancara está a envidar esforços para desenvolver as suas relações com Pequim.

As declarações de Erdogan foram feitas durante o seu voo de regresso de Tianjin, na China, onde participou na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai.

Sobre a recente cimeira no Alasca entre os líderes dos EUA e da Rússia, o Presidente da Türkiye disse que essas conversações são razoáveis, salientando que apenas um diálogo orientado para a paz pode pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Ancara sublinhou, desde o início, que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia pode ser resolvida através de negociações, disse Erdogan, acrescentando: “As conversações em Istambul provaram que este caminho está aberto.”