TÜRKİYE
2 min de leitura
Erdogan: Türkiye intensifica esforços para reforçar laços com a China
A guerra entre a Ucrânia e a Rússia pode ser resolvida através de negociações, afirma Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan: Türkiye intensifica esforços para reforçar laços com a China
O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, observou que Ancara está a envidar esforços para desenvolver suas relações com Pequim. / AA
3 de setembro de 2025

O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacou na terça-feira a consciência da China sobre a importância e influência regional da Türkiye, acrescentando que Ancara está a envidar esforços para desenvolver as suas relações com Pequim.

As declarações de Erdogan foram feitas durante o seu voo de regresso de Tianjin, na China, onde participou na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai.

Sobre a recente cimeira no Alasca entre os líderes dos EUA e da Rússia, o Presidente da Türkiye disse que essas conversações são razoáveis, salientando que apenas um diálogo orientado para a paz pode pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Ancara sublinhou, desde o início, que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia pode ser resolvida através de negociações, disse Erdogan, acrescentando: “As conversações em Istambul provaram que este caminho está aberto.”

Recomendado

Erdogan também pediu que as esperanças de paz entre a Rússia e a Ucrânia se transformem em “uma abordagem orientada para soluções e resultados tangíveis”, salientando o envolvimento dos líderes no processo.

Graças ao Corredor de Zangezur, a paz activará as redes rodoviárias e ferroviárias na região, abrirá as fronteiras e afetará positivamente o comércio e muitos outros sectores, disse Erdogan sobre o último acordo assinado entre o Azerbaijão e a Arménia.

RelacionadoTRT Global - Comboios da China: como o Corredor Central coloca a Türkiye no centro da conetividade Ásia-Europa
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us