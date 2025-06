O Reino Unido, a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia e a Noruega anunciaram sanções contra dois ministros israelitas por “repetidas incitações à violência contra as comunidades palestinianas”, informou o governo britânico.

O Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, e o Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, estarão sujeitos à uma proibição de viagens e a um congelamento de bens, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido em comunicado, na terça-feira.

Anteriormente, o jornal The Times tinha noticiado que seriam impostas sanções à sua conduta durante a guerra em Gaza.

Em reação à decisão, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, afirmou que a medida é “ultrajante”. Saar disse aos jornalistas que o governo iria realizar uma reunião especial no início da próxima semana para decidir como responder à “decisão inaceitável”.

O Reino Unido, tal como outros países europeus, tem vindo a aumentar a pressão sobre o governo do Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para que termine o bloqueio à ajuda humanitária em Gaza, onde especialistas internacionais alertaram que a fome é iminente.

No mês passado, Londres suspendeu as negociações de comércio livre com Israel por este país adoptar “políticas atrozes” na Cisjordânia ocupada e em Gaza, convocou o seu embaixador e anunciou novas sanções contra os colonos da Cisjordânia ocupada.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, que classificou a recente ofensiva de Israel como “uma nova fase sombria deste conflito”, condenou anteriormente os comentários de Smotrich sobre a possível limpeza e destruição de Gaza e a deslocação dos seus habitantes para países terceiros.