Um novo relatório alertou para um aumento alarmante de incidentes de ódio em todo o Canadá desde o início da guerra genocida de Israel em Gaza, a 7 de outubro de 2023, com os crimes de ódio islamofóbicos e anti-palestinianos a aumentarem até 1800% em algumas regiões.
O relatório, publicado na quarta-feira e intitulado “Documenting the ‘Palestine Exception’” (“Documentando a ‘Exceção Palestina’”), da autoria de Nadia Hasan, do Centro de Investigação sobre a Islamofobia da Universidade de York, descreve o que chama um aumento “acentuado e perigoso” da islamofobia, do racismo anti-palestiniano (APR) e do racismo anti-árabe (AAR) nos últimos 21 meses.
“Após outubro de 2023, o Canadá assistiu a um aumento do racismo anti-palestiniano, da islamofobia e do racismo anti-árabe que afecta muitas áreas da vida e do trabalho dos canadianos”, afirmou Hasan durante uma conferência de imprensa em Ottawa.
Com base em consultas a 16 organizações canadianas, dados públicos e reportagens dos meios de comunicação social, o relatório revelou que a Polícia de Toronto registou um aumento anual de 1.600% nos crimes de ódio contra palestinianos e islamofóbicos entre 7 de outubro e 20 de novembro de 2023.
De acordo com o Statistics Canada, um aumento de 94% nos crimes de ódio anti-muçulmanos e um aumento de 52% nos crimes de ódio contra árabes e asiáticos ocidentais foram registados em 2023.
O Conselho Nacional dos Muçulmanos Canadianos (NCCM) registou um aumento de 1300% nos casos de islamofobia no mês seguinte a 7 de outubro, subindo para 1800% ao longo do ano.
O Centro de Apoio Jurídico aos Muçulmanos (MLSC) documentou 474 queixas de direitos humanos entre outubro de 2023 e março de 2024, incluindo 345 casos de indivíduos que perderam empregos ou foram colocados em licença devido ao apoio à Palestina. O Centro Jurídico para a Palestina registou um aumento de 600% nos casos de APR em oito meses.
Uma fração da realidade
Salientando que o relatório captura apenas uma fração do que as comunidades estão enfrentando, Hasan disse: “As informações incluídas neste relatório são baseadas em entrevistas com essas organizações, dados que algumas dessas organizações forneceram, dados disponíveis publicamente, bem como reportagens da mídia de outubro de 2023 a novembro de 2024.”
Amira Elghawaby, representante especial do Canadá para o combate à islamofobia, alertou que as conclusões exigem uma ação urgente.
“Vemos isso na censura e no silenciamento dos canadianos que defendem os direitos humanos palestinianos, com consequências reais para os seus meios de subsistência e para o seu futuro", disse ela.
Salientando que tais incidentes continuam a ocorrer diariamente em todo o Canadá e instando a que sejam confrontados, disse: “Os velhos clichés que surgiram após o 11 de Setembro estão de volta, amplificados pela extrema-direita e outros, e utilizados novamente para desumanizar as nossas comunidades, especialmente as palestinianas-muçulmanas e árabes-canadianas.”
O relatório apela à adoção de uma definição de racismo anti-palestiniano, a uma melhor responsabilização pelos crimes motivados pelo ódio e a investigações independentes sobre a forma como as escolas e as instituições públicas têm respondido a estas ameaças crescentes.
“Para além deste projecto de documentação, que oferece alguns contornos das experiências vividas pelas comunidades afectadas, as organizações que consultámos sublinharam a necessidade de informar o desenvolvimento de respostas políticas inclusivas, interdisciplinares e baseadas nos direitos humanos e de melhores práticas que abordem aquilo a que muitos se referiram como a “exceção da Palestina””, afirma o relatório.