Um novo relatório alertou para um aumento alarmante de incidentes de ódio em todo o Canadá desde o início da guerra genocida de Israel em Gaza, a 7 de outubro de 2023, com os crimes de ódio islamofóbicos e anti-palestinianos a aumentarem até 1800% em algumas regiões.

O relatório, publicado na quarta-feira e intitulado “Documenting the ‘Palestine Exception’” (“Documentando a ‘Exceção Palestina’”), da autoria de Nadia Hasan, do Centro de Investigação sobre a Islamofobia da Universidade de York, descreve o que chama um aumento “acentuado e perigoso” da islamofobia, do racismo anti-palestiniano (APR) e do racismo anti-árabe (AAR) nos últimos 21 meses.

“Após outubro de 2023, o Canadá assistiu a um aumento do racismo anti-palestiniano, da islamofobia e do racismo anti-árabe que afecta muitas áreas da vida e do trabalho dos canadianos”, afirmou Hasan durante uma conferência de imprensa em Ottawa.

Com base em consultas a 16 organizações canadianas, dados públicos e reportagens dos meios de comunicação social, o relatório revelou que a Polícia de Toronto registou um aumento anual de 1.600% nos crimes de ódio contra palestinianos e islamofóbicos entre 7 de outubro e 20 de novembro de 2023.

De acordo com o Statistics Canada, um aumento de 94% nos crimes de ódio anti-muçulmanos e um aumento de 52% nos crimes de ódio contra árabes e asiáticos ocidentais foram registados em 2023.

O Conselho Nacional dos Muçulmanos Canadianos (NCCM) registou um aumento de 1300% nos casos de islamofobia no mês seguinte a 7 de outubro, subindo para 1800% ao longo do ano.

O Centro de Apoio Jurídico aos Muçulmanos (MLSC) documentou 474 queixas de direitos humanos entre outubro de 2023 e março de 2024, incluindo 345 casos de indivíduos que perderam empregos ou foram colocados em licença devido ao apoio à Palestina. O Centro Jurídico para a Palestina registou um aumento de 600% nos casos de APR em oito meses.