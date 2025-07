O exército da Tailândia acusou o Camboja de violar um cessar-fogo recém-acordado, afirmando que os confrontos foram retomados apenas algumas horas após a trégua entrar em vigor, ao longo da fronteira disputada entre os dois países.

Após negociações de paz realizadas na Malásia na segunda-feira, as autoridades tailandesas e cambojanas concordaram com um cessar-fogo incondicional a partir da meia-noite, com o objetivo de encerrar os combates em torno de um pequeno número de templos antigos localizados em áreas disputadas ao longo da fronteira de 800 quilómetros.

"No momento em que o acordo entrou em vigor, o lado tailandês detectou que forças cambojanas haviam lançado ataques armados em várias regiões dentro do território tailandês", disse o Porta-voz do exército tailandês, Winthai Suwaree.

"Isto constitui uma violação deliberada do acordo e uma tentativa clara de minar a confiança mútua. A Tailândia é obrigada a responder de forma apropriada, exercendo o seu direito legítimo à autodefesa."

A Porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, rejeitou a acusação, insistindo que "não houve confrontos armados entre as partes em nenhuma região".

Apesar das acusações, ambos os governos afirmaram na manhã de terça-feira que as reuniões entre comandantes regionais opostos—previstas no acordo de paz—já haviam começado ou ainda estavam programadas para ocorrer.