O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, apela à Rússia e ao Azerbaijão para acalmarem-se em meio ao aumento da tensão entre os dois países, notando que Ancara tem "laços profundos e estratégicos" tanto com Moscovo como com Baku.

O maior desejo de Ancara é para que os incidentes infelizes não causem "danos irreparáveis" nas relações entre Moscovo e Baku, disse Erdogan aos jornalistas a bordo do seu voo de regresso do Azerbaijão.

Abordando o acordo de paz entre a Arménia e o Azerbaijão, Erdogan disse: "Testemunharemos a abertura de janelas de oportunidade novas e históricas com o acordo de paz."

Abordando o Corredor de Zangezur, uma rota estratégica destinada a ligar o oeste do Azerbaijão ao exclave de Naquichevão e emergir como uma ligação fundamental da China à Türkiye e Rússia, o Presidente Erdogan disse que oferece oportunidades não apenas para o Azerbaijão, mas para toda a região.

Notou que Ancara vê a rota como parte de uma "revolução geo-económica."

Embora a Arménia inicialmente se tenha oposto ao Corredor de Zangezur, Erevan está agora a mostrar uma abordagem mais flexível para aderir à integração económica, acrescentou.

Sobre a questão da entrega dos F-35 entre Washington e Ancara, o Presidente Erdogan disse que espera a entrega gradual dos F-35 à Türkiye durante o mandato de Trump, esperando que o presidente americano "honre o nosso acordo". A questão dos F-35 não é apenas sobre a tecnologia militar para a Türkiye, disse o Presidente Erdogan, acrescentando: "É também sobre parcerias fortes em plataformas globais, especialmente a NATO."

A calma duradoura na região falhou devido às violações do cessar-fogo por Israel, disse o Presidente Erdogan, acrescentando que Ancara está a trabalhar para prevenir a recorrência desta vez.

A Türkiye acredita que o cessar-fogo entre o Irão e Israel também abriu a porta para uma trégua em Gaza, disse o presidente, acrescentando que o Hamas mostrou repetidamente a sua boa vontade neste âmbito.

Sobre a Síria, Erdogan disse que a Türkiye tornou clara as suas linhas vermelhas em relação a Síria, acrescentando que o país não tolerará qualquer plano que legitime grupos terroristas ou os seus afiliados.

"Podemos implementar modelos como zonas de comércio livre, centros logísticos e mercados fronteiriços no norte da Síria", acrescentou Erdogan.

"No meu encontro com o irmão (Presidente do Azerbaijão) Ilham Aliyev, ele disse: 'Estou pronto para fornecer todo o tipo de apoio sobre gás natural à Síria'", concluiu o presidente Erdogan.