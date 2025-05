O Vice-Presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que Washington espera que a reação da Índia ao recente ataque na Caxemira administrada pela Índia não conduza a um conflito regional mais vasto.

Disse que os EUA querem evitar um conflito regional mais alargado.

"A nossa esperança é que a Índia responda a este ataque terrorista de uma forma que não conduza a um conflito regional mais alargado", disse Vance numa entrevista ao programa "Special Report with Bret Baier" da Fox News.

Vance disse que Washington espera que o Paquistão coopere com a Índia na caça aos responsáveis pelo ataque.

"E esperamos, francamente, que o Paquistão, na medida em que seja responsável, coopere com a Índia para garantir que os terroristas que por vezes operam no seu território sejam perseguidos e julgados. É assim que esperamos que isto se desenrole. Estamos obviamente em estreito contacto. Veremos o que acontecerá".

As tensões atingiram o ponto de ebulição

O desenvolvimento surge um dia depois de o exército paquistanês ter efectuado exercícios militares em grande escala no meio de tensões crescentes com o seu vizinho oriental, a Índia, de acordo com os meios de comunicação social estatais.

Os exercícios de guerra incluem uma "demonstração prática de armamento moderno, dada a estratégia de guerra, em que oficiais e soldados mostram activamente as suas capacidades profissionais durante os exercícios", noticiou a Rádio Paquistão na quinta-feira, citando fontes de segurança.

As relações entre a Índia e o Paquistão caíram para o nível mais baixo nos últimos anos. A Índia acusou o Paquistão de apoiar o "terrorismo transfronteiriço", depois de homens armados terem levado a cabo o pior ataque contra turistas na Caxemira administrada por Nova Deli, matando 26 pessoas.

Islamabad negou qualquer envolvimento, considerando as tentativas de ligar o Paquistão ao ataque "frívolas" e prometeu responder a qualquer ação indiana.

Na quarta-feira, o Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, apelou à redução das tensões no Sul da Ásia.

As Nações Unidas instaram também os dois países a mostrarem "a máxima contenção" para que as questões possam ser "resolvidas pacificamente através de um compromisso mútuo significativo".

Conflito na Caxemira

Na sequência do ataque de Pahalgam, ambas as partes adoptaram uma série de medidas de retaliação.

A Índia suspendeu o Tratado sobre a Água do Indo com o Paquistão, que é crucial para a partilha de água, e encerrou o único posto fronteiriço terrestre funcional. Revogou os vistos emitidos aos paquistaneses com efeitos a partir de domingo.

O Paquistão retaliou cancelando os vistos emitidos aos indianos, fechando o seu espaço aéreo às companhias aéreas indianas, interrompendo o comércio com o seu vizinho e suspendendo o Acordo de Simla com a Índia. O tratado de 1972 tinha por objectivo estabelecer a paz e resolver os diferendos bilateralmente, centrando-se em particular no diferendo da Caxemira.

A Índia e o Paquistão têm lutado pelo antigo estado principesco desde a sua independência do domínio britânico em 1947, com a fronteira a dividir gerações de famílias.

Os rebeldes na área controlada pela Índia têm travado uma insurgência desde 1989, procurando a independência ou uma fusão com o Paquistão.

Nova Deli enviou cerca de 500.000 soldados, de maioria muçulmana, para a Caxemira administrada pela Índia.

Nas últimas semanas, o governo de Modi intensificou a repressão contra as organizações, a literatura e as escolas muçulmanas, desencadeando distúrbios em toda a região.

Simultaneamente, a Índia emitiu 82.000 certificados de residência a não caxemirenses no território em disputa, alimentando preocupações quanto a alterações demográficas deliberadas.

Na sequência do ataque de Pahalgam, mais de 1.500 pessoas foram detidas na Caxemira administrada pela Índia.

Entretanto, surgiram relatos de muçulmanos de Caxemira — a maioria estudantes — a serem agredidos por grupos de direita hindus em várias cidades indianas.