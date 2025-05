Uma ideia inspirada em Hamburgo, na Alemanha, foi concretizada em Mossul, no Iraque. A primeira biblioteca móvel amiga do ambiente levada para Mossul tornou-se uma esperança para a educação, a energia limpa e a revitalização social.

O académico iraquiano Dr. Abdul Sattar Abdul Jabbar inspirou-se na biblioteca móvel que viu nas ruas de Hamburgo e levou este projecto para Mossul.

O projecto foi realizado em cooperação com a Academia Juvenil Árabe-Alemã para a Ciência e as Humanidades (AGYA), a Fundação do Património de Mosul e a Korek Telekom. Alimentada por cinco painéis solares, a biblioteca promove a utilização de energia limpa e oferece aos leitores um ambiente confortável graças ao ar condicionado.

A biblioteca móvel contém mais de mil livros doados por residentes e bibliotecas de Mossul. Os computadores portáteis dão acesso a 1,5 milhões de livros electrónicos gratuitos e à ligação à Internet.

Os residentes de Mossul apreciaram o facto de o projecto se centrar na educação e na sensibilização ambiental. A biblioteca móvel tornou-se um símbolo do renascimento cultural de Mossul após a guerra.

A biblioteca percorrerá os bairros de Mossul, chegando às escolas e universidades. O projecto revitaliza o património cultural e científico de Mossul, onde se encontram as ruínas da antiga cidade de Nínive.

O projecto é de grande importância, especialmente para os jovens que se refugiaram na leitura durante os acontecimentos do DAESH. A biblioteca móvel proporciona comodidade aos leitores que têm dificuldade em aceder a bibliotecas fixas. A biblioteca móvel em Mossul não só permite o acesso a livros, como também reforça a solidariedade social e a consciência ambiental.