Os ataques e incidentes de discriminação contra muçulmanos atingiram um novo recorde alarmante na Alemanha em 2024, com mais de 3.000 casos documentados, anunciou o grupo de defesa dos direitos humanos CLAIM.

A organização documentou 3.080 incidentes contra muçulmanos em 2024, representando um aumento drástico de 60% em relação aos 1.926 casos reportados em 2023. Os incidentes tiveram uma média de mais de oito casos por dia ao longo do ano.

O relatório anual revelou uma escalada alarmante na gravidade dos ataques, incluindo dois homicídios, 198 casos de agressão física, três dos quais foram classificados como tentativa de homicídio, 122 casos de danos materiais, quatro incêndios e 259 outros crimes, incluindo roubo e extorsão.

“O racismo contra muçulmanos não é um fenómeno marginal. Estende-se das ruas às salas de aula, das salas de espera às câmaras municipais. Funciona em gabinetes governamentais, no mercado imobiliário, em secções de comentários - e está a tornar-se mais brutal”, afirmam os peritos do CLAIM no seu relatório.

As mulheres foram desproporcionadamente visadas, representando 71% das vítimas individuais. O relatório sublinha que as mulheres visivelmente muçulmanas são objecto de violência racista particularmente frequente. As crianças também foram objecto de ataques verbais e físicos.

Os incidentes documentados vão desde os abusos verbais e as agressões físicas à discriminação e aos ataques a instituições religiosas, tendo sido registados mais de 70 ataques a mesquitas. Os mercados e restaurantes muçulmanos também foram alvo de ameaças e ataques.

O aumento do racismo anti-muçulmano coincidiu com o aumento das tensões no Médio Oriente, refere o relatório. Observaram-se picos semelhantes na sequência de incidentes terroristas na Alemanha, uma vez que o discurso público retratava frequentemente os muçulmanos como ameaças à segurança, promovendo um ambiente de suspeita e discriminação.

O relatório salientou a forma como a cobertura mediática e os debates políticos centrados em preocupações de segurança, que frequentemente descaracterizam o Islão como uma ameaça e os muçulmanos como riscos de segurança, tiveram consequências concretas para a segurança dos muçulmanos na Alemanha.

O relatório refere ainda que os números reais são provavelmente muito mais elevados, uma vez que muitos incidentes anti-muçulmanos não são registados. Segundo os especialistas, esta subnotificação deve-se a vários factores: sistemas de notificação e aconselhamento inadequados, desconfiança das vítimas em relação às autoridades e conhecimentos limitados na identificação do racismo anti-muçulmano.