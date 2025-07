A Alemanha aprovou a entrega, há muito adiada, de jactos Eurofighter Typhoon à Türkiye, eliminando um obstáculo fundamental a um importante acordo de exportação de material de defesa.

“O Ministério da Defesa enviou uma confirmação por escrito ao Governo da Türkiye, confirmando a aprovação da exportação”, anunciou o porta-voz do Governo da Alemanha, Stefan Kornelius, numa conferência de imprensa em Berlim.

A aprovação ocorreu poucas horas depois de o Ministro da Defesa da Türkiye, Yasar Guler, e o Secretário da Defesa do Reino Unido, John Healey, terem assinado um memorando de entendimento (MoU) em Istambul, marcando um importante passo em frente no plano de Ancara para adquirir 40 jactos Eurofighter Typhoon.

O acordo foi assinado à margem da 17ª Feira Internacional da Indústria da Defesa (IDEF) e foi descrito pelo Ministério da Defesa do Reino Unido como um “passo significativo” entre os dois aliados da NATO para a conclusão de um acordo de exportação de vários milhares de milhões de dólares.

Starmer elogia o acordo

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer congratulou-se com a iniciativa, afirmando que o acordo “reforçará a nossa indústria de defesa vital, concretizará o nosso Plano de Mudança e manter-nos-á a nós e aos nossos aliados mais seguros durante estes tempos de incerteza”.

O memorando de entendimento não só promove a potencial aquisição pela Türkiye dos jactos avançados - fabricados conjuntamente pelo Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha - como também reforça a postura de dissuasão colectiva da NATO e a cooperação industrial no domínio da defesa.

O Secretário da Defesa britânico, Healey, acrescentou que a venda “assegurará milhares de empregos qualificados em todo o Reino Unido” e aprofundará os laços estratégicos de defesa com Ancara.

De acordo com o governo britânico, este seria o primeiro negócio de exportação do Eurofighter assegurado por Londres desde 2017.

Relacionado TRT Global - Türkiye está mais perto de comprar jactos Eurofighter com a assinatura de acordo com o Reino Unido

Fim das hesitações

Entretanto, a luz verde da Alemanha põe fim a meses de hesitação sobre o negócio, que tinha sido travado principalmente por Berlim.

Com as quatro nações parceiras do Eurofighter a apoiarem agora a venda, espera-se que as negociações formais sobre as condições de entrega se acelerem nas próximas semanas.

A medida assinala também uma nova fase nas relações entre o Reino Unido e a Türkiye, tanto a nível estratégico como industrial, à medida que os dois países continuam a reforçar os laços dentro da NATO e fora dela.