O chefe da Organização Mundial de Saúde (OMS) manifestou a sua profunda preocupação com a recente escalada de violência entre Israel e o Irão, alertando para o seu impacto devastador na população civil e para os potenciais riscos para a saúde associados aos ataques a instalações nucleares.

“A escalada de violência entre Israel e o Irão é extremamente preocupante e está a custar a vida de civis, incluindo crianças”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus numa publicação no X, na terça-feira.

“O número crescente de civis feridos também é preocupante”.

Acrescentou ainda que a OMS está “particularmente preocupada” com os relatos de ataques perto de instalações nucleares. “O ataque a instalações nucleares (...) pode ter impactos imediatos e a longo prazo no ambiente e na saúde das pessoas no Irão e em toda a região”, alertou.

Com o aumento das tensões, o chefe da OMS pediu apaziguamento e diplomacia. “Apelamos a todas as partes para que trabalhem pela paz. Os mais corajosos escolhem a paz”, escreveu.

As tensões regionais têm aumentado desde sexta-feira, quando Israel lançou ataques aéreos contra vários locais no Irão, incluindo instalações militares e nucleares, levando Teerão a lançar ataques de retaliação.

As autoridades israelitas afirmaram que, desde então, pelo menos 24 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em ataques com mísseis iranianos.

O Irão afirmou que pelo menos 224 pessoas foram mortas e mais de 1.000 ficaram feridas no ataque israelita.