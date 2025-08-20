A administração Trump disse que procurará opiniões "anti-americanas" e "antissemitas" ao decidir sobre o direito de viver nos EUA para imigrantes.

Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) disseram no seu ‘site de web’ na terça-feira que a agência está a atualizar as suas diretrizes sobre fatores que os funcionários consideram nos seus pedidos.

A agência disse também que expandiu a sua verificação, incluindo verificação de redes sociais e outras revisões.

"Os benefícios da América não devem ser dados àqueles que desprezam o país e promovem ideologias anti-americanas. Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA estão empenhados em implementar políticas e procedimentos que erradiquem o anti-americanismo e apoiem a aplicação de medidas rigorosas de verificação e análise na máxima extensão possível", disse o porta-voz do USCIS Matthew Tragesser.

"Os benefícios de imigração — incluindo viver e trabalhar nos Estados Unidos — continuam como um privilégio, não um direito."

A nova atualização das diretrizes, segundo o USCIS, está em vigor imediatamente, e aplicar-se-á a pedidos pendentes ou apresentados na data de publicação ou após.

Apenas antissemitismo