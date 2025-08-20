A administração Trump disse que procurará opiniões "anti-americanas" e "antissemitas" ao decidir sobre o direito de viver nos EUA para imigrantes.
Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) disseram no seu ‘site de web’ na terça-feira que a agência está a atualizar as suas diretrizes sobre fatores que os funcionários consideram nos seus pedidos.
A agência disse também que expandiu a sua verificação, incluindo verificação de redes sociais e outras revisões.
"Os benefícios da América não devem ser dados àqueles que desprezam o país e promovem ideologias anti-americanas. Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA estão empenhados em implementar políticas e procedimentos que erradiquem o anti-americanismo e apoiem a aplicação de medidas rigorosas de verificação e análise na máxima extensão possível", disse o porta-voz do USCIS Matthew Tragesser.
"Os benefícios de imigração — incluindo viver e trabalhar nos Estados Unidos — continuam como um privilégio, não um direito."
A nova atualização das diretrizes, segundo o USCIS, está em vigor imediatamente, e aplicar-se-á a pedidos pendentes ou apresentados na data de publicação ou após.
Apenas antissemitismo
Embora faça sentido que os EUA assumam tal posição contra as chamadas opiniões "anti-americanas", o único ódio não relacionado com os EUA a ser adicionado à nova atualização é o antissemitismo.
Isto coloca as novas diretrizes, e a administração Trump em geral, numa posição estranha, pois pode indicar que o governo não leva qualquer outro tipo de ódio tão a sério.
Embora o antissemitismo, por definição, inclua árabes, termos como anti-árabe ou islamofóbico são frequentemente usados para descrever incidentes de ódio contra árabes e muçulmanos. Ambos estão excluídos da nova atualização das diretrizes.
Outras formas de ódio, incluindo xenofobia, intolerância religiosa, fanatismo e racismo, não foram incluídas na atualização.
A maioria destas opiniões não são necessariamente punidas pela lei nos EUA; no entanto, ações motivadas por tais opiniões enquadram-se em crimes de ódio e/ou discriminação e podem levar a consequências legais.
O presidente Donald Trump demonstrou previamente a sua disposição para reprimir qualquer opinião que considere antissemita.
Reprimiu estudantes pró-Palestina, incluindo nomes notáveis como Mahmoud Khalil e Mohsen Mahdawi, por protestarem nos campus universitários contra o genocídio em curso de Israel em Gaza.
Também visou universidades por permitirem esses protestos nos seus respetivos campus.