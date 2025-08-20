MUNDO
EUA vão submeter os imigrantes que procuram trabalho e cidadania a verificações 'anti-americanas'
A atualização das diretrizes do USCIS inclui apenas o antissemitismo nos novos fatores adicionados além das opiniões anti-americanas, e nenhuma outra forma de ódio foi incluída.
A nova atualização das diretrizes, segundo o USCIS, está em vigor imediatamente. / AP
20 de agosto de 2025

A administração Trump disse que procurará opiniões "anti-americanas" e "antissemitas" ao decidir sobre o direito de viver nos EUA para imigrantes.

Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) disseram no seu ‘site de web’ na terça-feira que a agência está a atualizar as suas diretrizes sobre fatores que os funcionários consideram nos seus pedidos.

A agência disse também que expandiu a sua verificação, incluindo verificação de redes sociais e outras revisões.

"Os benefícios da América não devem ser dados àqueles que desprezam o país e promovem ideologias anti-americanas. Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA estão empenhados em implementar políticas e procedimentos que erradiquem o anti-americanismo e apoiem a aplicação de medidas rigorosas de verificação e análise na máxima extensão possível", disse o porta-voz do USCIS Matthew Tragesser.

"Os benefícios de imigração — incluindo viver e trabalhar nos Estados Unidos — continuam como um privilégio, não um direito."

A nova atualização das diretrizes, segundo o USCIS, está em vigor imediatamente, e aplicar-se-á a pedidos pendentes ou apresentados na data de publicação ou após.

Apenas antissemitismo

Embora faça sentido que os EUA assumam tal posição contra as chamadas opiniões "anti-americanas", o único ódio não relacionado com os EUA a ser adicionado à nova atualização é o antissemitismo.

Isto coloca as novas diretrizes, e a administração Trump em geral, numa posição estranha, pois pode indicar que o governo não leva qualquer outro tipo de ódio tão a sério.

Embora o antissemitismo, por definição, inclua árabes, termos como anti-árabe ou islamofóbico são frequentemente usados para descrever incidentes de ódio contra árabes e muçulmanos. Ambos estão excluídos da nova atualização das diretrizes.

Outras formas de ódio, incluindo xenofobia, intolerância religiosa, fanatismo e racismo, não foram incluídas na atualização.

A maioria destas opiniões não são necessariamente punidas pela lei nos EUA; no entanto, ações motivadas por tais opiniões enquadram-se em crimes de ódio e/ou discriminação e podem levar a consequências legais.

O presidente Donald Trump demonstrou previamente a sua disposição para reprimir qualquer opinião que considere antissemita.

Reprimiu estudantes pró-Palestina, incluindo nomes notáveis como Mahmoud Khalil e Mohsen Mahdawi, por protestarem nos campus universitários contra o genocídio em curso de Israel em Gaza.

Também visou universidades por permitirem esses protestos nos seus respetivos campus.

