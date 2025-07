O Galatasaray, campeão da Superliga turca, concluiu a contratação do ala do Bayern de Munique, Leroy Sané, numa transferência gratuita, num momento que muitos consideram crucial para o futebol turco.

O alemão de 29 anos chegou a Istambul no dia 12 de junho, recebido por uma grande multidão e uma onda de atenção online. Mais de 1 milhão de fãs assistiram à transmissão ao vivo do seu voo de chegada no canal do YouTube do Galatasaray. O clube partilhou fotos de Sane no aeroporto de Istambul usando o seu cachecol característico e anunciou que havia iniciado negociações formais.

De acordo com relatos da mídia turca, Sane assinou um contrato de três anos com um salário anual de cerca de 10 milhões de euros (11,5 milhões de dólares). Ele se junta ao clube de Istambul após o término do seu contrato com o Bayern no final deste mês.

Fundado em 1905 por alunos da prestigiada Escola Secundária Galatasaray de Istambul, o Galatasaray é um dos clubes de futebol mais tradicionais da Türkiye.

Conquistou um recorde de 25 títulos da Superliga Turca, tornando-se a equipa mais bem-sucedida da primeira divisão do país. A maior conquista do clube no cenário europeu aconteceu em 2000, quando venceu a Taça UEFA e a Supertaça Europeia.

Ao longo dos anos, o clube foi o lar de estrelas globais como Gheorghe Hagi, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Claudio Taffarel e Fernando Muslera, que deixaram um legado duradouro no clube.

A transferência do internacional alemão Leroy Sane para o Galatasaray pode ser um momento decisivo para o futebol turco, afirma o comentarista desportivo Nedim Yigit, que acredita que a mudança sinaliza um salto em qualidade e ambição para os gigantes da Superliga.

“Sane é um talento reconhecido mundialmente, descoberto por Norbert Elgert no Schalke e presenteado ao futebol alemão”, disse Yigit à TRT World.

“O seu desempenho no Manchester City foi do mais alto nível por um longo período. Agora, ele é um jogador que pode claramente elevar o nível do futebol turco e da Superliga.”

Sane começou a sua carreira no Schalke antes de se mudar para o Manchester City, onde conquistou dois títulos da Premier League sob o comando de Pep Guardiola. Ele foi transferido para o Bayern de Munique em 2020 por 60 milhões de euros, chegando a fazer 220 aparições, marcando 61 golos e participando em pelo menos 55 assistências.

Yigit afirma que o valor da marca internacional de Sane aumentaria significativamente a reputação global do Galatasaray e da liga, desde acordos de patrocínio e vendas de camisolas até ao alcance nas redes sociais.

“O Galatasaray já viu isso com jogadores como Icardi e Osimhen. Sane poderia abrir as portas para contratações ainda mais importantes.”

Além do impacto doméstico, Yigit acredita que a transferência reflete as crescentes ambições do Galatasaray no cenário europeu, particularmente na Liga dos Campeões da UEFA.

“Não se trata mais apenas da liga. O Galatasaray está sinalizando que tem objetivos mais altos na Europa. Escolher o Galatasaray apesar de ofertas mais vantajosas de clubes rivais demonstra um projeto claro e convincente.”

Reforços técnicos como o nigeriano Victor Osimhen, os alemães Marc-Andre ter Stegen e Ilkay Gundogan e o português Bernardo Silva — alguns deles supostamente perto de assinar contrato — estão a aumentar ainda mais as expectativas.

“O que antes parecia extraordinário está agora a tornar-se a norma”, acrescentou.

Quanto ao impacto de Sane em campo, Yigit diz que o internacional alemão deverá tornar-se uma ameaça ofensiva fundamental. “

Ele está habituado ao futebol de alto ritmo da Bundesliga, da Premier League e da Liga dos Campeões. O seu drible, a sua perceção espacial e o seu instinto goleador farão dele um ponto focal no ataque do Galatasaray.”

Reação dos adeptos

O entusiasmo entre os adeptos é igualmente intenso. Expressando o seu entusiasmo à TRT World, Mustafa Aslan, um adepto do Galatasaray, afirma: «Leroy Sané é conhecido pela sua velocidade, técnica e controlo de bola.»

«Transferências como esta aumentam a visibilidade da liga turca na Europa. Com uma estrela como Sané do nosso lado, acredito que podemos desafiar as grandes equipas da Europa», acrescenta.

Outro torcedor, Omer Arikan, comemora a contratação, mas pede equilíbrio.

“Isso é ótimo, mas não devemos alienar os nossos jogadores nacionais. Pelo menos dois jogadores turcos devem estar no time titular. Esse caráter local é essencial.”

Abdullah Tarik, também de Istambul, diz estar empolgado:

“A chegada de Sané, com apenas 29 anos, é muito importante para o futebol turco. O Galatasaray está ultrapassando limites com esse tipo de contratação. No ano passado, foi Osimhen. Eles estão a ajudar o futebol turco a avançar e a atrair atenção.»

Busra Sancar, fã de longa data do Galatasaray, destaca o valor inspirador da transferência.

«Ter um jogador de classe mundial como Sane na nossa liga dá aos jovens jogadores turcos alguém para admirar. Ele é disciplinado, versátil e taticamente perspicaz. Se ele se adaptar bem, o Galatasaray poderá ter uma temporada brilhante — e ele poderá ajudar a impulsionar o futebol turco ainda mais na Europa.”

Ainda não se sabe se a chegada de Sane dará início a uma nova era para o futebol turco — mas a sensação de expectativa já está a remodelar as expectativas em toda a Superliga.