O Presidente Donald Trump afirmou que será concluído um acordo com a empresa chinesa ByteDance, proprietária da aplicação de vídeos curtos, TikTok, utilizado por 170 milhões de americanos, antes do prazo final, no sábado.

Trump estabeleceu o prazo de 5 de abril em janeiro, para que o TikTok encontrasse um comprador não chinês ou enfrentasse uma proibição nos Estados Unidos por motivos de segurança nacional, conforme uma lei de 2024 que entrou em vigor naquele mês.

"Temos muitos compradores em potencial", disse Trump a repórteres no Air Force One na noite de domingo.

"Há um enorme interesse no TikTok", acrescentou, "Eu gostaria de ver o TikTok a continuar a existir."

O TikTok não comentou imediatamente o assunto.

A Reuters informou na sexta-feira que a empresa Blackstone está a avaliar fazer um pequeno investimento minoritário nas operações do TikTok nos EUA, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.

A Blackstone está a discutir juntar-se aos acionistas não chineses já existentes da ByteDance, liderados pelo Susquehanna International Group e General Atlantic, para contribuir com capital adicional na tentativa de adquirir as operações do TikTok nos EUA.

O grupo emergiu como um dos principais candidatos.

Washington argumenta que a ByteDance ser dona do Tik Tok o torna subordinado ao governo chinês, e Pequim pode usar a aplicação para realizar operações de influência contra os Estados Unidos e recolher dados dos americanos.

Trump já havia afirmado que estava disposto a estender o prazo de abril caso não fosse alcançado um acordo.

Na semana passada, ele reconheceu o papel que a China desempenhará em qualquer acordo, incluindo a necessidade de aprovação de Pequim, dizendo: "Talvez eu lhes faça uma pequena redução nas tarifas ou algo assim para que o acordo seja fechado."

O Vice-presidente JD Vance afirmou que espera que os termos gerais de um acordo para resolver a propriedade da plataforma sejam alcançados até 5 de abril.

O futuro da aplicação, utilizada por quase metade de todos os americanos, ficou incerto desde que uma lei de 2024, aprovada com amplo apoio bipartidário, exigiu que a ByteDance se desfizesse do TikTok até 19 de janeiro.

A Casa Branca tem desempenhado um papel sem precedentes nas negociações do acordo, atuando como se tratasse de um banco de investimentos.