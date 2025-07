O Presidente dos EUA, Donald Trump, avisou que qualquer país que se alinhe com as “políticas anti-EUA” do bloco económico BRICS enfrentará uma tarifa adicional de 10%.

“Não haverá excepções a esta política”, escreveu na sua plataforma Truth Social na noite de domingo.

Noutra publicação, anunciou que as cartas tarifárias e/ou acordos dos EUA com vários países do mundo “serão entregues a partir das 16h00 GMT de segunda-feira, 7 de julho”.

No final de janeiro, Trump disse: “Não há chance de que os BRICS (países) substituam o dólar americano no comércio internacional, ou em qualquer outro lugar”.

“Vamos exigir um compromisso desses países aparentemente hostis de que eles não criarão uma nova moeda do BRICS nem apoiarão qualquer outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100%”, acrescentou.

Os membros do BRICS têm discutido a mudança do dólar nos últimos anos, com discussões intensificadas depois que os EUA impuseram sanções à Rússia em 2022 após o início de sua “operação militar especial” na Ucrânia.

As declarações de Trump no domingo ocorreram no momento em que líderes e representantes do BRICS se reúnem no Rio de Janeiro para a 17ª cúpula anual do grupo.

Países dos BRICS criticam tarifas de Trump

Os líderes dos BRICS, numa cimeira realizada no domingo, criticaram as tarifas de importação “indiscriminadas” de Trump e os recentes ataques israelitas e norte-americanos ao Irão.

Os 11 países, incluindo o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, representam cerca de metade da população mundial e 40% da produção económica global.

O bloco está dividido em relação a muitas questões, mas encontrou uma causa comum no que diz respeito ao mercurial líder dos EUA e às suas guerras tarifárias, mesmo que tenha evitado nomeá-lo diretamente.

Os membros do BRICS manifestaram “sérias preocupações sobre o aumento das medidas tarifárias unilaterais”, afirmando que as tarifas podem prejudicar a economia global, de acordo com uma declaração conjunta da cimeira.

Ataques contra o Irão condenados

Anteriormente, os BRICS também ofereceram apoio simbólico ao Irão, condenando uma série de ataques militares contra alvos nucleares e outros, levados a cabo por Israel e pelos Estados Unidos.

Em abril, Trump ameaçou aliados e rivais com uma série de tarifas punitivas, antes de oferecer um adiamento de meses face a uma forte liquidação do mercado.

Trump avisou que irá impor taxas unilaterais aos parceiros, a menos que estes cheguem a “acordos” até 1 de agosto.

Numa aparente concessão aos aliados dos EUA, como o Brasil, a Índia e a Arábia Saudita, a declaração da cimeira não criticou os Estados Unidos ou o seu presidente nominalmente em nenhum momento.

Sem espetáculo

Concebidos há duas décadas como um fórum para economias em rápido crescimento, os BRICS passaram a ser vistos como um contrapeso impulsionado pela chinês ao poder dos EUA e da Europa Ocidental.

Mas à medida que o grupo se expandiu para incluir o Irão, a Arábia Saudita e outros, tem-se esforçado para alcançar um consenso significativo sobre questões que vão desde a guerra de Israel em Gaza até ao desafio ao domínio global dos EUA.

Os países dos BRICS, por exemplo, apelaram colectivamente a uma solução pacífica de dois Estados para o conflito entre Israel e Palestina.

Uma fonte diplomática iraniana disse que as “reservas” do seu governo foram transmitidas aos anfitriões brasileiros. Ainda assim, o Irão não chegou a rejeitar a declaração.

Talvez como mais um sinal das sensibilidades diplomáticas, o Ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita ausentou-se completamente das discussões de domingo, de acordo com uma fonte do governo brasileiro.

A Arábia Saudita está entre os principais beneficiários mundiais das exportações militares de alta tecnologia dos EUA e é um parceiro de longa data dos EUA.

A cimeira deste ano ficou sem força política devido à ausência do presidente chinês Xi Jinping, que faltou à reunião pela primeira vez nos seus 12 anos de presidência.

O líder chinês não é o único ausente notável. O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusado de “crimes de guerra” na Ucrânia, também optou por ficar de fora, participando por videoconferência. Disse aos seus homólogos que os BRICS se tornaram um actor fundamental na governação global.

A cimeira também apelou à criação de um regulamento que regule a inteligência artificial e afirmou que a tecnologia não pode ser apenas apanágio das nações ricas.

O sector comercial da inteligência artificial é actualmente dominado pelos gigantes tecnológicos norte-americanos, embora a China e outros países estejam a desenvolver rapidamente as suas capacidades.