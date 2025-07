O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou que tenciona nomear o actual Primeiro-Ministro Denys Shmyhal, que Yulia Svyrydenko está a substituir, como Ministro da Defesa, considerando a sua experiência vital durante a guerra.

“A experiência colossal de Denys Shmyhal será definitivamente útil para o cargo de Ministro da Defesa da Ucrânia - é nesta área que os recursos do país estão actualmente no seu máximo, as tarefas estão no seu máximo e há muita responsabilidade”, disse Zelenskyy num discurso na noite de segunda-feira.

Zelenskyy disse que contava com o apoio do parlamento para a nova configuração do seu governo.

Disse que a Ministra da Economia, Svyrydenko, foi convidada a assumir o cargo de primeiro-ministro, citando o seu historial de promoção da produção e do empreendedorismo na Ucrânia.

“Conto com o apoio suficiente dos deputados do povo para a nova configuração do governo da Ucrânia. E é importante que o governo realize rapidamente uma auditoria a todos os acordos com os nossos parceiros - o que funciona e o que precisa de ser revisto ou activado”, acrescentou o Presidente.

As mudanças surgem na sequência de reuniões recentes com Shmyhal e Svyrydenko, com o objectivo de reestruturar a governação para reduzir a burocracia, aumentar a produção de defesa e redirecionar os recursos para o esforço de guerra.

Novo embaixador nos EUA?

Shmyhal, que ocupa o cargo de primeiro-ministro desde março de 2020, foi também recentemente mencionado nos meios de comunicação social como potencial candidato a substituir Oksana Markarova como embaixador da Ucrânia nos EUA.

Zelenskyy disse na semana passada que estava também a considerar nomear o Ministro da Defesa Rustem Umerov como embaixador da Ucrânia em Washington.

Zelenskyy reuniu-se com Umerov no fim de semana, após o que afirmou que “a Ucrânia precisa de uma dinâmica mais positiva nas relações com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, de novos passos na gestão do sector da defesa do nosso Estado”.

As nomeações surgem num momento crucial do conflito que dura há três anos.

As conversações de paz diretas entre a Rússia e a Ucrânia sobre o fim dos combates estagnaram, enquanto os Estados Unidos anunciaram anteriormente que iriam aumentar o apoio militar a Kiev, numa reviravolta importante.