O Kremlin anunciou que o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, irá receber o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, que irá a Moscovo para uma visita de dois dias.

"Durante o dia, o Presidente tem uma série de reuniões de trabalho planeadas no Kremlin, que serão fechadas. (Além disso) o Presidente receberá o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Fidan, que está hoje numa visita de trabalho a Moscovo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas na capital russa, na segunda-feira.

Peskov afirmou que Putin e Fidan irão "naturalmente" discutir a Ucrânia como "tema principal".

TRT Global - Reuniões cruciais em Istambul preparam o cenário para as negociações de paz entre a Rússia e Ucrânia Na sexta-feira, espera-se que haja negociações envolvendo delegações da Rússia, Ucrânia, EUA e Türkiye, informaram as fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye. 🔗

Relações bilaterais

Peskov disse ainda que Fidan também irá encontrar-se com o seu homólogo russo, Sergey Lavrov, para conversarem sobre as relações bilaterais.

"E, claro, será obrigatória uma troca de opiniões sobre a questão ucraniana", acrescentou.

Fidan também se reuniu com o assessor presidencial russo Vladimir Medinsky, na segunda-feira, que também liderou a delegação russa nas primeiras negociações diretas realizadas entre a Rússia e a Ucrânia em mais de três anos em Istambul.

As negociações de 16 de maio, que foram facilitadas pela Türkiye, terminaram com um acordo entre as duas partes sobre uma troca de prisioneiros em grande escala, envolvendo um total de 1.000 pessoas de cada lado, e a continuação das negociações para uma trégua.

No domingo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye anunciou a visita de dois dias de Fidan a partir de segunda-feira, sem fornecer mais detalhes.