Na segunda-feira, um tribunal francês vai pronunciar-se sobre o julgamento da líder da extrema-direita Marine Le Pen sobre um alegado esquema de empregos falsos no Parlamento Europeu, uma sentença que pode arruinar as suas hipóteses de se candidatar à presidência em 2027.



Le Pen, três vezes candidata às eleições presidenciais, que acredita ter a melhor hipótese de sempre de ganhar a presidência francesa em 2027, negou veementemente qualquer irregularidade.



No entanto, os procuradores do caso, que também visa outros altos funcionários do Reagrupamento Nacional (Rassemblement National), pediram ao tribunal que condenasse Le Pen a uma pena de prisão e a uma proibição de exercer cargos públicos.



Esta última entraria em vigor mesmo que Le Pen recorresse, desqualificando-a para as eleições presidenciais se o tribunal seguir a recomendação.

Com o seu partido, o RN, a emergir como o maior partido no parlamento após as eleições legislativas de 2024, Le Pen acredita que tem o ímpeto para finalmente conquistar o Eliseu em 2027, com base na preocupação pública com a imigração e o custo de vida.



Ela também desempenhou um papel importante na queda do governo do então primeiro-ministro Michel Barnier, numa moção de censura no ano passado, demonstrando a sua influência.



Caso ela caia, o atual líder do partido RN, Jordan Bardella, com apenas 29 anos e que não está a ser investigado no processo, estará pronto para assumir. No entanto, existem dúvidas, até dentro do próprio partido, sobre a sua experiência para uma candidatura presidencial.



Le Pen assumiu a liderança da então Frente Nacional (FN) em 2011, mas rapidamente tomou medidas para tornar o partido uma força eleitoral e afastar o legado do seu cofundador e pai, Jean-Marie Le Pen, que morreu no início deste ano.

Ela mudou o nome do partido para Rassemblement National.



Para além de Le Pen, o seu partido também está no banco dos réus.

O RN arrisca-se a uma coima de 4,6 milhões de dólares, menos de metade da qual será suspensa.

No total, 24 pessoas estão no banco dos réus, incluindo nove antigos deputados do Parlamento Europeu e os seus 12 assistentes parlamentares.

No ano passado, os procuradores pediram que Le Pen fosse condenada a cinco anos de prisão, três dos quais suspensos, e os dois anos a cumprir fora da prisão com uma pulseira, uma multa de 300 000 euros (324 000 dólares americanos) e uma proibição de exercício de funções públicas durante cinco anos.