O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o Primeiro-Ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, mantiveram uma conversa telefónica na quinta-feira na qual abordaram a promoção de uma "paz duradoura entre Israel e o Irão", disse o Departamento de Estado numa declaração.

O Presidente Donald Trump anunciou no início desta semana um cessar-fogo entre Israel, aliado dos EUA, e o seu rival regional Irão para parar uma guerra que começou no dia 13 de junho quando Israel atacou o Irão.

Trump encontrou-se com o chefe do exército paquistanês Marechal de Campo Asim Munir na Casa Branca na semana passada, onde discutiram sobre o Irão, do qual o Trump afirma que o Paquistão conhecia melhor do que a maioria dos outros países.

Uma secção da embaixada do Paquistão em Washington representa os interesses do Irão nos Estados Unidos, uma vez que Teerão não tem relações diplomáticas com os EUA.

"Os dois líderes reconheceram a importância de trabalhar em conjunto para promover uma paz duradoura entre Israel e o Irão", disse o Departamento de Estado dos EUA numa declaração.

"O Secretário Rubio enfatizou que o Irão nunca pode desenvolver ou adquirir uma arma nuclear", acrescentou.

Paquistão compromete-se com esforços de paz no Médio Oriente

Numa declaração do governo paquistanês, foi confirmado que o primeiro-ministro paquistanês recebeu uma chamada telefónica do Secretário de Estado americano Rubio.

Durante a conversa, o Primeiro-Ministro apreciou a liderança corajosa e decisiva do Presidente Trump que levou ao cessar-fogo entre o Irão e Israel, afirma a declaração.

Durante a troca de pontos de vista sobre a situação atual no Médio Oriente, Sharif afirmou que o Paquistão continuaria a desempenhar um papel construtivo para trazer paz ao Médio Oriente.

A declaração acrescentou que o Secretário Rubio apreciou estes esforços e disse que os EUA gostariam de trabalhar com o Paquistão para promover a paz e estabilidade na região.

O conflito entre a Israel e o Irão tinha levantado alarmes numa região que já estava tensa desde o início da guerra de Israel em Gaza em outubro de 2023.

Os EUA atacaram instalações nucleares do Irão no último fim de semana e o Irão atacou uma base americana no Catar na segunda-feira em retaliação aos ataques, antes de Trump anunciar um cessar-fogo entre a Israel e o Irão.

Israel é o único país do Médio Oriente amplamente considerado como um país que possui armas nucleares e disse que a sua guerra contra o Irão visava impedir Teerão de desenvolver as suas próprias armas nucleares. O Irão é parte do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), enquanto Israel não é.

O Paquistão condenou os ataques israelitas e americanos ao Irão mesmo quando disse no início deste mês que estava a nomear Trump para o Prémio Nobel da Paz pelo seu papel em pôr fim a um conflito de quatro dias entre a Índia e o Paquistão no mês passado.