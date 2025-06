A Coreia do Sul está pronta para finalizar um contrato de defesa no valor de aproximadamente 6 mil milhões de dólares para exportar um lote adicional de tanques K2 Black Panther para a Polónia no final deste mês, sendo esta a maior exportação individual de armamento de Seul até à data, relatou a Yonhap News, citando fontes governamentais.

Um funcionário da indústria de defesa confirmou à Yonhap que a cerimónia de assinatura está agendada para ter lugar na Polónia no final deste mês, numa terça-feira.

Com o acordo, a Polónia receberá 180 tanques K2. Destes, 117 serão fabricados pela empresa de defesa sul-coreana Hyundai Rotem Co., enquanto as unidades restantes serão produzidas localmente na Polónia pela empresa de defesa estatal PGZ.

Preocupação de segurança contínua

Esperava-se que o acordo fosse celebrado no final de 2023, mas foi adiado devido a desenvolvimentos políticos em ambos os países, incluindo instabilidade interna na Coreia do Sul após uma tentativa falhada de lei marcial em dezembro.

O contrato faz parte de um esforço mais amplo da Polónia para reforçar as suas capacidades militares num contexto de preocupações de segurança contínuas decorrentes da guerra Rússia-Ucrânia.

Em 2022, a Varsóvia assinou uma série de acordos de defesa com a Coreia do Sul, incluindo acordos para adquirir tanques K2, obuses K9 e aeronaves de ataque ligeiro FA-50.