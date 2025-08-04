Pelo menos 80 pessoas morreram e mais de 2.100 casos foram registados nos cinco estados de Darfur, no Sudão, até 30 de julho, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no domingo.

Num comunicado, a UNICEF afirmou que 20 pessoas perderam a vida devido ao surto, enquanto 1.180 casos foram relatados em Tawila, no estado de Darfur do Norte, desde 21 de junho.

“Nos cinco estados de Darfur, o total de casos de cólera até 30 de julho chegou a quase 2.140, com pelo menos 80 mortes”, acrescentou.

A agência da ONU alertou que mais de 640.000 crianças estão sujeitas aos riscos de violência, fome e cólera em Darfur do Norte.

“Apesar de ser prevenível e facilmente tratável, a cólera está a espalhar-se rapidamente por Tawila e outras áreas de Darfur, ameaçando a vida das crianças, especialmente as mais jovens e vulneráveis”, disse Sheldon Yett, representante da UNICEF no Sudão.