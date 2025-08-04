ÁFRICA
2 min de leitura
Cólera mata 80 e mais de 2.100 ficam doentes no Darfur, Sudão
Mais de 640.000 crianças estão em risco de violência, fome e cólera em todo o norte de Darfur, alerta a agência da ONU
Cólera mata 80 e mais de 2.100 ficam doentes no Darfur, Sudão
A ONU afirma que o Sudão registou 94.170 casos de cólera e 2370 mortes em 17 dos 18 estados desde agosto de 2024. / Reuters
4 de agosto de 2025

Pelo menos 80 pessoas morreram e mais de 2.100 casos foram registados nos cinco estados de Darfur, no Sudão, até 30 de julho, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no domingo.

Num comunicado, a UNICEF afirmou que 20 pessoas perderam a vida devido ao surto, enquanto 1.180 casos foram relatados em Tawila, no estado de Darfur do Norte, desde 21 de junho.

“Nos cinco estados de Darfur, o total de casos de cólera até 30 de julho chegou a quase 2.140, com pelo menos 80 mortes”, acrescentou.

A agência da ONU alertou que mais de 640.000 crianças estão sujeitas aos riscos de violência, fome e cólera em Darfur do Norte.

“Apesar de ser prevenível e facilmente tratável, a cólera está a espalhar-se rapidamente por Tawila e outras áreas de Darfur, ameaçando a vida das crianças, especialmente as mais jovens e vulneráveis”, disse Sheldon Yett, representante da UNICEF no Sudão.

recommended

Apesar dos esforços contínuos no campo para conter a propagação da doença, “a violência incessante está a aumentar as necessidades mais rápido do que conseguimos atendê-las”, afirmou Yett.

Ele apelou ao “acesso seguro e desimpedido para reverter urgentemente a situação e alcançar estas crianças necessitadas.”

“Não podem esperar mais um dia.”

Dados da ONU mostram que mais de 94.170 casos de cólera e mais de 2.370 mortes foram relatados em 17 dos 18 estados do Sudão desde agosto de 2024.

O Sudão tem sido devastado por combates entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (RSF) desde abril de 2023, resultando na morte de mais de 20.000 pessoas e no deslocamento de 14 milhões, segundo a ONU e as autoridades locais. Investigações de universidades dos EUA, no entanto, estimam o número de mortos em cerca de 130.000.

RelacionadoTRT Global - A crise de cólera no Sudão agrava-se com a guerra e o colapso das infra-estruturas
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us