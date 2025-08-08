Uma iniciativa em curso para uma “Türkiye livre do terrorismo” não é um “processo de negociação” com o grupo terrorista PKK, mas sim um esforço nacional para determinar os próximos passos após a recente declaração de dissolução do grupo, afirmou o presidente do parlamento do país.

“Deixem-me ser claro: isto não é uma negociação”, afirmou Numan Kurtulmus na quinta-feira, durante um evento na Grande Assembleia Nacional da Türkiye (TBMM).

“Este processo visa avaliar a nova realidade após a decisão da organização terrorista de se dissolver e identificar as medidas que podem ser tomadas sob a égide do Parlamento para avançar — sempre sob a autoridade e vontade da Assembleia Geral.”

Kurtulmus fez estas declarações na presença de veteranos e familiares de soldados mortos, reconhecendo as potenciais preocupações em torno do processo.

“Não estamos a participar em negociações com um grupo terrorista. Pelo contrário, estamos a reavaliar o caminho a seguir para garantir uma Türkiye livre do terrorismo”, afirmou.

As suas declarações surgem depois de o Presidente Recep Tayyip Erdogan ter anunciado, a 12 de julho, o início de um “novo capítulo” na história do país, na sequência da decisão do PKK de depor as armas, pondo fim à sua campanha terrorista de 47 anos.

O PKK, designado como organização terrorista pela Türkiye, pelos EUA e pela União Europeia, realizou um congresso em maio e anunciou a sua dissolução.