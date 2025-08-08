Uma iniciativa em curso para uma “Türkiye livre do terrorismo” não é um “processo de negociação” com o grupo terrorista PKK, mas sim um esforço nacional para determinar os próximos passos após a recente declaração de dissolução do grupo, afirmou o presidente do parlamento do país.
“Deixem-me ser claro: isto não é uma negociação”, afirmou Numan Kurtulmus na quinta-feira, durante um evento na Grande Assembleia Nacional da Türkiye (TBMM).
“Este processo visa avaliar a nova realidade após a decisão da organização terrorista de se dissolver e identificar as medidas que podem ser tomadas sob a égide do Parlamento para avançar — sempre sob a autoridade e vontade da Assembleia Geral.”
Kurtulmus fez estas declarações na presença de veteranos e familiares de soldados mortos, reconhecendo as potenciais preocupações em torno do processo.
“Não estamos a participar em negociações com um grupo terrorista. Pelo contrário, estamos a reavaliar o caminho a seguir para garantir uma Türkiye livre do terrorismo”, afirmou.
As suas declarações surgem depois de o Presidente Recep Tayyip Erdogan ter anunciado, a 12 de julho, o início de um “novo capítulo” na história do país, na sequência da decisão do PKK de depor as armas, pondo fim à sua campanha terrorista de 47 anos.
O PKK, designado como organização terrorista pela Türkiye, pelos EUA e pela União Europeia, realizou um congresso em maio e anunciou a sua dissolução.
A medida surgiu após um apelo feito em fevereiro pelo líder do grupo, Abdullah Ocalan, que se encontra preso, para que fossem encerrados os ataques que duravam há décadas.
Como parte da nova iniciativa, uma comissão parlamentar — formalmente denominada Comissão Nacional de Solidariedade, Fraternidade e Democracia — realizou a sua primeira reunião na terça-feira no Parlamento da Türkiye. O órgão tem a tarefa de avaliar os aspectos políticos e jurídicos da era pós-terrorismo.
Destacando a importância regional mais ampla da eliminação do terrorismo, Kurtulmus disse que “uma Türkiye livre do terrorismo significa uma região livre do terrorismo”.
“Construiremos esse futuro juntos”, acrescentou.
Ele também reflectiu sobre o pesado preço que o terrorismo cobrou do país nas últimas décadas.
“Quase metade dos 100 anos de história da República foi marcada por terror, dor e sacrifício”, disse.
“A Türkiye perdeu cerca de 3 trilhões de dólares e dezenas de milhares de vidas. Devemos aos nossos mártires e às nossas futuras gerações reconstruir a nossa unidade e os laços seculares de irmandade.”