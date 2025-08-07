Não há espaço para negociações, concessões ou tentativas secretas no processo de uma Türkiye livre de terrorismo, afirmou o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan numa carta dirigida às famílias de mártires e veteranos.

Erdogan destacou que cada centímetro do território está impregnado com o sangue de mártires e veteranos, afirmando que a paz, segurança e orgulho que a Türkiye desfruta hoje são devidos, acima de tudo, ao sacrifício deles, e que proteger esse legado é o dever primordial do Estado.

“Peço e imploro particularmente que tenham certeza de que não houve espaço para negociações, concessões, iniciativas secretas ou submissas em nenhum momento deste processo, e não haverá espaço para isso no futuro”, escreveu Erdogan.

“Nenhum passo foi dado, nem será dado, que atormente as preciosas almas dos nossos mártires ou magoe as famílias dos nossos mártires e nossos veteranos”, acrescentou.

Uma vez alcançados os objetivos de um país e uma região livres de terrorismo, um novo capítulo abrir-se-á para o país, disse Erdogan, acrescentando: “A nossa fraternidade milenar atingirá uma nova etapa; e as sementes de discórdia semeadas entre nós serão arrancadas e lançadas fora para sempre.”

Erdogan também enviou uma carta a todos os cidadãos sobre os objetivos de uma Türkiye livre de terrorismo.

Ele afirmou que continuam a trabalhar incansavelmente por uma Türkiye forte e grandiosa, com a consciência de que carregam a responsabilidade de cada cidadão nos seus ombros.

‘Determinados a partir a corrente sangrenta’