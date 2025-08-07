Não há espaço para negociações, concessões ou tentativas secretas no processo de uma Türkiye livre de terrorismo, afirmou o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan numa carta dirigida às famílias de mártires e veteranos.
Erdogan destacou que cada centímetro do território está impregnado com o sangue de mártires e veteranos, afirmando que a paz, segurança e orgulho que a Türkiye desfruta hoje são devidos, acima de tudo, ao sacrifício deles, e que proteger esse legado é o dever primordial do Estado.
“Peço e imploro particularmente que tenham certeza de que não houve espaço para negociações, concessões, iniciativas secretas ou submissas em nenhum momento deste processo, e não haverá espaço para isso no futuro”, escreveu Erdogan.
“Nenhum passo foi dado, nem será dado, que atormente as preciosas almas dos nossos mártires ou magoe as famílias dos nossos mártires e nossos veteranos”, acrescentou.
Uma vez alcançados os objetivos de um país e uma região livres de terrorismo, um novo capítulo abrir-se-á para o país, disse Erdogan, acrescentando: “A nossa fraternidade milenar atingirá uma nova etapa; e as sementes de discórdia semeadas entre nós serão arrancadas e lançadas fora para sempre.”
Erdogan também enviou uma carta a todos os cidadãos sobre os objetivos de uma Türkiye livre de terrorismo.
Ele afirmou que continuam a trabalhar incansavelmente por uma Türkiye forte e grandiosa, com a consciência de que carregam a responsabilidade de cada cidadão nos seus ombros.
‘Determinados a partir a corrente sangrenta’
Ele afirmou que, ao longo dos últimos 23 anos, por meio dos investimentos realizados, projetos, reformas, serviços e regulamentações implementados, a Türkiye foi elevada a uma posição respeitada tanto na sua região quanto no cenário global.
Erdogan enfatizou que, apesar de todos os obstáculos colocados no seu caminho, uniram forças com a nação para fortalecer a democracia, expandir direitos e liberdades, eliminar estruturas de tutela e estabelecer a soberania da vontade nacional em todas as instituições do Estado.
Ele afirmou que, enquanto combatem de forma intransigente todas as formas de terrorismo, estão a tomar todas as medidas necessárias para garantir que 86 milhões de cidadãos vivam em paz, tranquilidade e fraternidade.
“Com a nossa nação, estamos determinados a quebrar a corrente sangrenta que impediu o nosso país de alcançar os seus objetivos por meio século. Se Deus quiser, eventualmente alcançaremos o objetivo de uma Türkiye livre de terrorismo e uma região livre de terrorismo”, disse ele.
“Tenham certeza, sabemos exatamente o que estamos a fazer e estamos a agir com inteligência estratégica, o máximo cuidado e sensibilidade. Cada passo que damos é calculado meticulosamente”, afirmou o presidente.
“Não há espaço nos nossos esforços para uma Türkiye livre de terrorismo para qualquer processo de troca, negociação ou passos que coloquem em risco a nossa independência e futuro, e nunca haverá”, acrescentou.
“Nunca permitimos, e nunca permitiremos, qualquer tentativa que magoe as nobres almas dos nossos mártires, magoe os nossos veteranos ou entristeça e envergonhe as famílias dos nossos heróis caídos.”