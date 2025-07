A Rússia lançou um ataque massivo com drones e mísseis contra Kiev durante a noite, matando duas pessoas, ferindo pelo menos 16 e provocando incêndios em cinco distritos da capital, disseram as autoridades.

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Kiev, Vitali Klitschko, destroços de drones e mísseis intercetados atingiram várias zonas residenciais, danificando edifícios e provocando grandes incêndios.

No distrito de Shevchenkivskyi, destroços de alvos abatidos danificaram os andares superiores de edifícios residenciais e causaram incêndios. Em Darnitskyi, garagens e uma estação de combustível pegaram fogo. Em Solomenskyi, o telhado de um edifício não residencial pegou fogo. No distrito de Podolskyi, uma clínica foi quase completamente destruída. Em Goloseevskyi, fragmentos de drones atingiram um camião.

EUA prometem mais armas

Segundo Klitschko, duas pessoas foram mortas no ataque. Outras 16 ficaram feridas, 10 das quais foram hospitalizadas.

A cidade foi tomada por um fumo espesso, e as autoridades pediram os residentes a fechar as janelas após regressarem dos abrigos.

O ataque também afetou a região de Kiev. De acordo com a administração militar regional, casas e anexos foram danificados, registaram-se incêndios em 4 distritos. Um homem ficou ferido no distrito de Obukhov e foi hospitalizado.

No dia anterior, a Ucrânia reportou que a Rússia tinha lançado 728 drones, o maior número desde o início da guerra. Antes disso, o maior ataque foi em 4 de julho — com 539 drones e 11 mísseis. Anteriormente, em 29 de junho, foi reportado que 537 alvos aéreos foram lançados.

De acordo com fontes do New York Times, o Presidente russo, Vladimir Putin, espera que a defesa ucraniana possa não conseguir resistir à pressão.

Anteriormente, os EUA suspenderam o fornecimento de armas à Ucrânia devido à revisão do inventário do Pentágono. Após os ataques massivos, Trump ordenou que a ajuda fosse retomada e anunciou a possível transferência de outro sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia.

"Estão a ser atingidos duramente, muito duramente. Por isso vamos analisar esta questão", disse Trump.