O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que assinou uma ordem executiva que prolongará a suspensão tarifária sobre a China por mais 90 dias.
"Todos os outros elementos do Acordo permanecerão os mesmos. Obrigado pela vossa atenção a este assunto!" disse Trump no Truth Social na segunda-feira.
De acordo com a ordem, os EUA manterão a suspensão das tarifas elevadas sobre as importações chinesas até 10 de novembro.
Uma tarifa recíproca de 10% mantém-se em vigor durante a suspensão.
A medida surgiu após relatórios anteriores do Wall Street Journal e da CNBC terem dito que Trump assinou a ordem, citando funcionários da administração.
O Ministério do Comércio da China também afirma que suspendeu as tarifas sobre produtos norte-americanos por 90 dias.
A China, contudo, manterá as suas tarifas sobre produtos norte-americanos a 10%, afirma o comunicado, e tomará medidas para abordar barreiras não-tarifárias que enfrentam os produtos americanos.
Trégua frágil
Mesmo quando ambos os países chegaram a um pacto para acalmar as tensões após conversações de alto nível em Genebra em maio, a redução tem sido frágil.
Em junho, funcionários económicos chave reuniram-se em Londres quando surgiram divergências, e funcionários norte-americanos acusaram as suas contrapartes de violarem o pacto. Os decisores políticos voltaram a reunir-se em Estocolmo no mês passado.
O enviado comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse no mês passado que Trump terá a "decisão final" sobre qualquer prolongamento.
Trump disse numa publicação nas redes sociais no domingo à noite que esperava que a China "rapidamente quadruplicasse as suas encomendas de soja", acrescentando que esta seria uma forma de equilibrar o comércio com os Estados Unidos.
Por enquanto, o prolongamento de uma trégua significa que as tarifas norte-americanas sobre produtos chineses este ano mantém-se nos 30%.
Sob a sua desescalada, a taxa correspondente de Pequim sobre produtos norte-americanos também se mantém nos 10%.
Desde o regresso à presidência em janeiro, Trump aplicou uma tarifa "recíproca" de 10% sobre quase todos os parceiros comerciais, destinada a abordar práticas comerciais que Washington considerava injustas.
Esta subiu para vários níveis mais elevados na quinta-feira passada para dezenas de economias.
Parceiros importantes como a União Europeia, Japão e Coreia do Sul veem agora um direito norte-americano de 15% sobre muitos produtos, enquanto o nível chegou aos 41% para a Síria.
As tarifas "recíprocas" excluem setores que foram visados separadamente, como o aço e alumínio, e aqueles que estão a ser investigados, como produtos farmacêuticos e semicondutores.
Também se espera que excluam o ouro, embora um esclarecimento das autoridades aduaneiras norte-americanas tornado público na semana passada tenha causado preocupação de que certas barras de ouro ainda possam ser visadas.
Trump disse na segunda-feira que as importações de ouro não enfrentarão tarifas adicionais, sem fornecer mais detalhes.
O Presidente norte-americano tomou medidas separadas contra países individuais como o Brasil sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é acusado de planear um golpe, e a Índia sobre a sua compra de petróleo russo.
O Canadá e o México estão sob um regime tarifário diferente.