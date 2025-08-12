O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que assinou uma ordem executiva que prolongará a suspensão tarifária sobre a China por mais 90 dias.

"Todos os outros elementos do Acordo permanecerão os mesmos. Obrigado pela vossa atenção a este assunto!" disse Trump no Truth Social na segunda-feira.

De acordo com a ordem, os EUA manterão a suspensão das tarifas elevadas sobre as importações chinesas até 10 de novembro.

Uma tarifa recíproca de 10% mantém-se em vigor durante a suspensão.

A medida surgiu após relatórios anteriores do Wall Street Journal e da CNBC terem dito que Trump assinou a ordem, citando funcionários da administração.

O Ministério do Comércio da China também afirma que suspendeu as tarifas sobre produtos norte-americanos por 90 dias.

A China, contudo, manterá as suas tarifas sobre produtos norte-americanos a 10%, afirma o comunicado, e tomará medidas para abordar barreiras não-tarifárias que enfrentam os produtos americanos.

Trégua frágil

Mesmo quando ambos os países chegaram a um pacto para acalmar as tensões após conversações de alto nível em Genebra em maio, a redução tem sido frágil.

Em junho, funcionários económicos chave reuniram-se em Londres quando surgiram divergências, e funcionários norte-americanos acusaram as suas contrapartes de violarem o pacto. Os decisores políticos voltaram a reunir-se em Estocolmo no mês passado.

O enviado comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse no mês passado que Trump terá a "decisão final" sobre qualquer prolongamento.