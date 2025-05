Numa cascata de invólucros dourados e especiarias perfumadas, a cidade de Manisa, que fica a cerca de 40 quilómetros a nordeste da cidade costeira de Izmir, acolheu recentemente o 485º Festival Internacional Mesir Macunu. Oito toneladas de pasta curativa foram distribuída pelos visitantes em 44 pontos.

Este evento emblemático é uma tradição com cinco séculos de existência que tem as suas raízes na cura, no legado otomano e numa receita secreta de 41 especiarias e plantas.

Reconhecido pela UNESCO como Património Cultural Imaterial, o festival tem as suas origens no século XVI. Hafsa Sultan, esposa do Sultão Yavuz Selim e mãe de Solimão, o Magnífico, adoeceu gravemente quando se encontrava em Manisa. A sua recuperação foi atribuída a uma pasta terapêutica preparada por Merkez Efendi, diretor da madrasa da Mesquita do Sultão e médico respeitado. Em sinal de gratidão, Hafsa Sultan ordenou que a pasta - agora conhecida como Mesir Macunu - fosse distribuída ao público todas as Primaveras.

Mais do que um simples medicamento

“O Mesir espalhado todos os anos pela Mesquita do Sultão é mais do que um gesto de saúde - é um símbolo da nossa unidade, da nossa identidade partilhada e da generosidade enraizada no nosso ADN cultural”, afirma Vahdettin Ozkan, Governador de Manisa, à TRT World. “Manisa é um testemunho vivo da nossa herança cultural, uma cidade onde a história e a tradição se entrelaçam. A pasta Mesir, originalmente preparada por Merkez Efendi para restaurar a saúde de Hafsa Sultan, tem uma importância profunda no nosso legado”.

“O que começou há séculos resistiu à passagem do tempo e hoje continua a prosperar com um espírito renovado. Preservar e transmitir este legado antigo é um dos nossos deveres mais vitais. Espero que a Pasta de Mesir, feita a partir de 41 ervas curativas enraizadas no solo fértil da nossa cidade, traga bem-estar a todos. Convido todos a juntarem-se a nós no próximo ano em Manisa para partilharem esta alegria”, afirma Ozkan.

No centro da celebração está o segredo: uma pasta doce mas picante, infundida com mais de quarenta ervas e especiarias, incluindo canela, cravinho, curcuma, gengibre, cominhos pretos, cardamomo e açafrão. A receita exacta continua a ser guardada, mas a crença nas suas propriedades benéficas para a saúde só tem aumentado com o tempo. Depois de cozinhada em grandes caldeirões de cobre e maturada durante a noite, a pasta é embrulhada à mão e preparada para o Sacim Toreni, ou “Cerimónia de Dispersão”.

Este ano, oito toneladas de pasta de Mesir foram atiradas das cúpulas e varandas da Mesquita do Sultão e dos telhados vizinhos para um mar de mãos estendidas. Guarda-chuvas, lenços e sacos de compras serviram de redes para apanhar os cobiçados pacotes. Cidadãos e visitantes, atraídos tanto pela curiosidade como pela tradição, encheram as ruas de Manisa para apanhar a pasta.

A vibrante cerimónia, que decorreu entre 22 e 27 de abril, incluiu espectáculos culturais, concertos, desfiles e conferências públicas. Grupos folclóricos de todo o mundo juntaram-se à celebração. Cerca de 500 convidados internacionais do Azerbaijão, Bulgária, Cazaquistão, Ucrânia e República Turca do Norte de Chipre trouxeram as suas próprias tradições culturais para partilhar, criando um mosaico vivo de amizade internacional.

“O Festival Mesir Macunu de Manisa é uma tradição notável que remonta ao século XVI, profundamente entranhada no tecido da nossa identidade cultural”, diz Mucahit Arinc, membro do parlamento de Manisa, à TRT World. “Com origem na história de cura de Hafsa Sultan, que recuperou a sua saúde através desta mistura especial de ervas medicinais, o festival continua a prosperar hoje em dia, enchendo as ruas de Manisa com uma energia vibrante e um espírito intemporal.”

Passear por Manisa durante o Festival Mesir é entrar num arquivo vivo - onde a memória, a medicina e a comunidade convergem. Aqui, as receitas antigas não são apenas preservadas, mas honradas. Cada erva carrega uma linhagem; cada dispersão, uma lembrança. Num mundo de momentos transitórios, o Mesir Macunu oferece uma verdade firme: que os sabores mais ricos vêm muitas vezes do passado, e as curas mais duradouras da celebração colectiva.

“Representa o melhor dos nossos valores: a cura, a hospitalidade e a harmonia. Como representantes do povo, é nossa responsabilidade garantir que esse património seja protegido e promovido. Convido calorosamente o mundo a juntar-se a nós neste extraordinário legado”, afirma Arinc.

“Não é apenas património, é esperança”

Para além do folclore e das festividades, a pasta Mesir goza agora de reconhecimento formal. Recebeu o estatuto de Indicação Geográfica da União Europeia, tornando-se o 29º produto patrimonial certificado da Türkiye. A sua inclusão na lista cultural da UNESCO assegura ainda que o legado da dádiva curativa de um sultão perdura a nível internacional.

A pasta em si continua a ser uma questão de cuidado e artesanato. Apenas são utilizadas especiarias cruas e inteiras, sem aditivos artificiais, conservantes ou glucose. O açúcar de origem local e as técnicas tradicionais preservam a sua textura e a sua reputada força medicinal.

“Esta é uma tradição com quase 500 anos, ininterrupta”, diz Ufuk Tanik, Presidente da Associação de Promoção e Turismo de Manisa Mesir, à TRT World. “Não se trata apenas de património - trata-se de esperança. Muitos acreditam que a pasta traz cura, proteção e até bênçãos como o casamento ou filhos. Estas crenças mantêm vivo o espírito do festival. Testemunhar esta tradição ao vivo - estar entre a multidão sob a cúpula, estender a mão e apanhar um pedaço de história - é algo inesquecível. É uma memória viva, uma celebração da comunidade e um legado que temos orgulho em transmitir”.

Enquanto as ruas de Manisa ecoavam com música e celebração, e enquanto os embrulhos flutuavam como confettis dos telhados otomanos, o que mais ficou foi a sensação de que algumas tradições são eternas. Para as pessoas de Manisa, o Mesir Macunu não é apenas uma pasta - é o sabor da memória, da cura, do lar.