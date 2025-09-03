O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse estar “muito desapontado” com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, em meio a um impasse contínuo sobre os planos para uma reunião entre Putin e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

“Estou muito desapontado com ele. Ele e eu sempre tivemos um ótimo relacionamento. Estou muito desapontado”, disse Trump numa entrevista ao programa de rádio Scott Jennings Radio Show na terça-feira.

Os comentários surgiram após as reuniões de Trump com ambos os líderes em agosto — primeiro com Putin no Alasca, a 15 de agosto, e depois com Zelensky e líderes europeus na Casa Branca, três dias depois.

Trump afirmou na altura que se seguiria uma reunião entre Putin e Zelensky, que acabaria por conduzir a uma sessão trilateral que o incluiria a ele próprio.

Mas o Kremlin minimizou as perspetivas, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, reiterando na quarta-feira que as negociações só poderiam continuar se as “novas realidades territoriais” fossem reconhecidas e formalizadas em termos legais.

Lavrov também disse que qualquer acordo deve incluir garantias de segurança para ambos os lados e assegurar o “estatuto neutro, não alinhado e não nuclear” da Ucrânia.

Trump disse que a Rússia poderia enfrentar penalidades se a reunião não se concretizar.

“Sim, haverá”, disse ele aos jornalistas na Sala Oval.