O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse estar “muito desapontado” com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, em meio a um impasse contínuo sobre os planos para uma reunião entre Putin e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
“Estou muito desapontado com ele. Ele e eu sempre tivemos um ótimo relacionamento. Estou muito desapontado”, disse Trump numa entrevista ao programa de rádio Scott Jennings Radio Show na terça-feira.
Os comentários surgiram após as reuniões de Trump com ambos os líderes em agosto — primeiro com Putin no Alasca, a 15 de agosto, e depois com Zelensky e líderes europeus na Casa Branca, três dias depois.
Trump afirmou na altura que se seguiria uma reunião entre Putin e Zelensky, que acabaria por conduzir a uma sessão trilateral que o incluiria a ele próprio.
Mas o Kremlin minimizou as perspetivas, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, reiterando na quarta-feira que as negociações só poderiam continuar se as “novas realidades territoriais” fossem reconhecidas e formalizadas em termos legais.
Lavrov também disse que qualquer acordo deve incluir garantias de segurança para ambos os lados e assegurar o “estatuto neutro, não alinhado e não nuclear” da Ucrânia.
Trump disse que a Rússia poderia enfrentar penalidades se a reunião não se concretizar.
“Sim, haverá”, disse ele aos jornalistas na Sala Oval.
“Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que eles fazem e o que acontece. Estou a acompanhar tudo muito de perto.”
Ele já havia alertado que Moscovo poderia enfrentar “sanções massivas ou tarifas massivas, ou ambos”, se não houvesse progresso.
O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na segunda-feira que “todas as opções estão em cima da mesa”, acusando Putin de intensificar os ataques desde a cimeira no Alasca.
“O Presidente Putin... aumentou, de forma desprezível, a campanha de bombardeamentos”, disse Bessent à Fox News.
“Com o Presidente Trump, todas as opções estão em cima da mesa e vamos analisá-las muito de perto esta semana.”
Zelensky acusou Moscovo de bloquear a reunião, enquanto a Rússia insiste que a agenda não está pronta.
Lavrov disse que os chefes das delegações russa e ucraniana permanecem em contacto direto. “Esperamos que as negociações continuem”, disse.