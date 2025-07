Colono israelita acusado de assassinar palestiniano que recebeu Óscar fica em prisão domiciliária

Yinon Levi enfrenta acusações pelo homicídio de Awdah Hathaleen (também conhecido como Odeh Hadalin), um professor e cineasta palestiniano que co-dirigiu o documentário vencedor do Óscar "No Other Land", na Cisjordânia ocupada.