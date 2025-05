A Rússia afirmou que continua à espera que a Ucrânia se comprometa com novas conversações em Istambul, na segunda-feira, depois de Kiev ter exigido que Moscovo envie os seus termos de paz antes de se comprometer a participar na reunião.

Os esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito de três anos ganharam ritmo nos últimos meses, mas a Rússia manteve um intenso bombardeamento da Ucrânia e rejeitou repetidamente os apelos a um cessar-fogo imediato.

Moscovo ofereceu-se para realizar uma segunda ronda de conversações diretas com a Ucrânia em Istambul, a 2 de junho, altura em que disse que apresentaria um “memorando” com as suas condições para um acordo de paz a longo prazo.

A Ucrânia disse que a reunião não produziria resultados a menos que visse uma cópia do memorando com antecedência, uma proposta que o Kremlin rejeitou.

“Tanto quanto sei, ainda não foi recebida qualquer resposta... temos de esperar por uma resposta da parte ucraniana”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerando ‘não construtiva’ a exigência de Kiev de entregar os seus termos de paz.

A Ucrânia afirmou que já tinha apresentado à Rússia a sua visão de um acordo de paz e exigiu que Moscovo fizesse o mesmo.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia “está a fazer tudo o que pode para esvaziar as reuniões.

E esta é outra razão pela qual devem ser aplicadas sanções adequadas, pressão suficiente sobre a Rússia”.

“Continuamos a pedir à Rússia que partilhe este documento”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Georgiy Tykhy.

A recusa de Moscovo em enviar o documento “sugere que o mesmo está provavelmente repleto de ultimatos irrealistas”, afirmou.

TRT Global - Rússia: Istambul tornou-se a "principal plataforma" para as negociações entre Moscovo e Kiev Em 16 de maio, a Rússia e a Ucrânia realizaram as suas primeiras conversações directas em três anos em Istambul, onde as duas partes concordaram, notavelmente, numa troca de prisioneiros em grande escala. 🔗

'Não fechem a porta'

O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, apelou à Rússia e à Ucrânia para que não “fechem a porta” ao diálogo antes da segunda ronda de conversações em Istambul.

As negociações em Istambul, a 16 de maio, as primeiras conversações diretas sobre o fim do conflito em mais de três anos, resultaram numa troca de prisioneiros e em promessas de manter o contacto.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, disse à televisão estatal que o Kremlin tencionava enviar a mesma equipa de negociação que esteve presente nas conversações anteriores. Esta equipa era liderada por Vladimir Medinsky, um assessor do Kremlin que também participou em conversações em 2022, nas semanas que se seguiram ao lançamento da ofensiva russa.

Após as conversações de 16 de maio, a Ucrânia acusou a Rússia de apresentar exigências irrealistas, incluindo apelos à cedência de território que Kiev ainda controla.

A ofensiva russa, lançada em fevereiro de 2022, resultou em dezenas de milhares de mortes e na destruição de grandes partes do leste e do sul da Ucrânia.

As forças russas avançaram no campo de batalha e, ao mesmo tempo, impuseram exigências de paz que incluem o abandono das ambições da Ucrânia na NATO e a cedência de cerca de um quinto do seu território.

O exército russo disse na quinta-feira que tinha capturado três aldeias nas regiões ucranianas de Donetsk e Kharkiv no seu último avanço.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, deverá deslocar-se a Kiev na quinta-feira para se encontrar com Zelensky, após conversações com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo, na segunda-feira.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, que tem vindo a insistir num acordo de paz, tem-se sentido cada vez mais frustrado com a aparente demora de Moscovo e avisou na quarta-feira que iria determinar dentro de “cerca de duas semanas” se Putin estava a falar a sério sobre o fim dos combates.

As autoridades locais ucranianas disseram na quinta-feira que a Rússia tinha disparado 90 drones durante a noite.

Pelo menos sete pessoas foram mortas em ataques com drones, mísseis e artilharia em cinco regiões ucranianas da linha da frente, segundo as autoridades.

A Rússia afirmou ter repelido 48 drones ucranianos durante a noite, incluindo três perto de Moscovo.

Trump disse aos jornalistas que estava “muito desapontado” com o ataque mortal da Rússia durante o processo de negociação, mas rejeitou os apelos para impor mais sanções a Moscovo.

Kiev acusou a Rússia de estar a empatar deliberadamente o processo de paz para prosseguir a sua ofensiva.

Zelensky disse no início desta semana que a Rússia estava a “acumular” mais de 50.000 soldados na linha da frente em torno de Sumy, onde o exército de Moscovo capturou uma série de povoações, procurando estabelecer aquilo a que Putin chamou uma “zona tampão” dentro do território ucraniano.