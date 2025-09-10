O Presidente venezuelano Nicolás Maduro acusou os EUA de quererem roubar o petróleo, gás e ouro do seu país, rejeitando o motivo declarado por Washington para o seu recente destacamento militar nas Caraíbas como sendo um embuste.

"Eles procuram muitas coisas. Procuram petróleo, não tráfico de droga", disse Maduro durante uma entrevista com o antigo Presidente equatoriano de esquerda Rafael Correa.

"A Venezuela tem a principal reserva petrolífera do mundo e tem a quarta maior reserva de gás, precisamente nas Caraíbas, onde estas pessoas comandam a frota, e a Venezuela tem o que poderá ser a primeira reserva de ouro do mundo", acrescentou.

As acusações, feitas no canal de notícias russo RT num novo episódio do programa televisivo "Conversando con Correa", surgiram em meio a tensões crescentes entre Caracas e Washington devido a um destacamento naval ordenado pelos EUA nas Caraíbas, em águas próximas da Venezuela.

O governo norte-americano afirma que o propósito do destacamento é uma operação anti-droga.

"É assim que o império americano está a desempenhar um papel perigoso para a nossa região, mas também perigoso para eles", disse Maduro.

'Plano de guerra'