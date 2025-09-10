AMÉRICA LATINA
2 min de leitura
Maduro acusa EUA de usarem guerra antidroga para se apoderarem de recursos naturais da Venezuela
Presidente venezuelano afirma que destacamento norte-americano nas Caraíbas faz parte de 'plano de guerra' para controlar as reservas de petróleo, gás e ouro do seu país
Maduro acusa EUA de usarem guerra antidroga para se apoderarem de recursos naturais da Venezuela
Maduro também acusou os EUA de terem um "plano de guerra" para "forjar a sua hegemonia" no mundo, um objetivo que classificou como "impossível". / Reuters
10 de setembro de 2025

O Presidente venezuelano Nicolás Maduro acusou os EUA de quererem roubar o petróleo, gás e ouro do seu país, rejeitando o motivo declarado por Washington para o seu recente destacamento militar nas Caraíbas como sendo um embuste.

"Eles procuram muitas coisas. Procuram petróleo, não tráfico de droga", disse Maduro durante uma entrevista com o antigo Presidente equatoriano de esquerda Rafael Correa.

"A Venezuela tem a principal reserva petrolífera do mundo e tem a quarta maior reserva de gás, precisamente nas Caraíbas, onde estas pessoas comandam a frota, e a Venezuela tem o que poderá ser a primeira reserva de ouro do mundo", acrescentou.

As acusações, feitas no canal de notícias russo RT num novo episódio do programa televisivo "Conversando con Correa", surgiram em meio a tensões crescentes entre Caracas e Washington devido a um destacamento naval ordenado pelos EUA nas Caraíbas, em águas próximas da Venezuela.

O governo norte-americano afirma que o propósito do destacamento é uma operação anti-droga.

"É assim que o império americano está a desempenhar um papel perigoso para a nossa região, mas também perigoso para eles", disse Maduro.

'Plano de guerra'

"Eles inventam as suas histórias de Hollywood, onde Maduro é o vilão do filme e eles são os bons. Procuram usar a intimidação militar para defender os seus interesses de extrema-direita e imperiais."

Maduro também acusou os EUA de terem um "plano de guerra" para "forjar a sua hegemonia" no mundo, um objetivo que classificou como "impossível".

Afirmou ainda que os EUA são "o centro mundial do tráfico de droga" e controlam "todo o tráfico de droga na América do Sul e no mundo", alertando que as verdadeiras máfias e cartéis estão nos Estados Unidos.

Os EUA destacaram oito navios militares com mísseis e um submarino movido a energia nuclear para as Caraíbas e na semana passada ordenaram o envio de caças F-35 para uma base aérea em Porto Rico.

"Estão a apontar 1.200 mísseis às nossas cabeças", alertou Maduro.

Em resposta à presença naval norte-americana, a Venezuela moveu os seus próprios navios, alistou milhões de milicianos e destacou um "recurso especial" de presença militar em cinco regiões do país localizadas nas costas das Caraíbas e do Atlântico.

