O Departamento de Defesa dos EUA afirmou que dois aviões militares venezuelanos voaram perto de uma embarcação da Marinha dos EUA em águas internacionais, uma ação que o Pentágono descreveu como uma tentativa de interferir nas operações de combate ao narcotráfico.

O incidente ocorreu dois dias depois de as forças norte-americanas terem realizado um ataque que matou 11 pessoas a bordo de uma embarcação da Venezuela nas Caraíbas.

O Presidente Donald Trump disse que o barco estava a transportar narcóticos para o cartel Tren de Aragua, que Washington designou como uma “organização narcoterrorista”.

O Pentágono advertiu a Venezuela “para não prosseguir qualquer esforço para obstruir, dissuadir ou interferir com as operações de combate ao narcotráfico e ao terrorismo levadas a cabo pelas forças armadas dos EUA”.

O Pentágono descreveu o sobrevoo de quinta-feira como uma “ação altamente provocadora” destinada a obstruir as operações.

De acordo com o New York Times, citando um oficial de defesa dos EUA, dois caças F-16 venezuelanos sobrevoaram o USS Jason Dunham, um destroyer de mísseis guiados, no sul do Mar das Caraíbas.