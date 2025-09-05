O Departamento de Defesa dos EUA afirmou que dois aviões militares venezuelanos voaram perto de uma embarcação da Marinha dos EUA em águas internacionais, uma ação que o Pentágono descreveu como uma tentativa de interferir nas operações de combate ao narcotráfico.
O incidente ocorreu dois dias depois de as forças norte-americanas terem realizado um ataque que matou 11 pessoas a bordo de uma embarcação da Venezuela nas Caraíbas.
O Presidente Donald Trump disse que o barco estava a transportar narcóticos para o cartel Tren de Aragua, que Washington designou como uma “organização narcoterrorista”.
O Pentágono advertiu a Venezuela “para não prosseguir qualquer esforço para obstruir, dissuadir ou interferir com as operações de combate ao narcotráfico e ao terrorismo levadas a cabo pelas forças armadas dos EUA”.
O Pentágono descreveu o sobrevoo de quinta-feira como uma “ação altamente provocadora” destinada a obstruir as operações.
De acordo com o New York Times, citando um oficial de defesa dos EUA, dois caças F-16 venezuelanos sobrevoaram o USS Jason Dunham, um destroyer de mísseis guiados, no sul do Mar das Caraíbas.
O navio de guerra dos EUA não se envolveu, disse o funcionário.
O ataque de terça-feira marcou uma utilização invulgar das forças armadas no que é tipicamente um assunto de aplicação da lei tratada pela Guarda Costeira.
Mais tarde, Trump publicou um vídeo que parecia mostrar uma embarcação em alta velocidade destruída por um ataque aéreo.
Os juristas questionaram a justificação do ataque, referindo que a administração não apresentou provas de que os EUA estivessem sob ameaça iminente ou que os passageiros do navio estivessem armados.
O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, defendeu o ataque, dizendo que a embarcação estava a ser gerida por um cartel designado. O Secretário de Defesa, Pete Hegseth, divulgou imagens da embarcação antes de ser atingida.
O Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, avisou que o seu país “declararia constitucionalmente uma república em armas” se fosse atacado pelas forças norte-americanas, à medida que Washington expande a sua presença marítima nas Caraíbas para combater os cartéis da droga.