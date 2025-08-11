O Vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que qualquer acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia provavelmente não “deixará ninguém extremamente satisfeito”, enquanto o governo Trump trabalha para organizar uma reunião tripartida entre os líderes.

“Tanto os russos quanto os ucranianos, provavelmente, no final das contas, ficarão insatisfeitos com o resultado”, disse Vance à Fox News no domingo.

Ele afirmou que o governo Trump está a tentar “um acordo negociado que tanto os ucranianos quanto os russos possam aceitar, para que possam viver em relativa paz e que cessem os combates.”

Vance mencionou que um obstáculo diplomático foi superado, com o Presidente Donald Trump a conseguir o acordo do Presidente russo Vladimir Putin para se encontrar com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Um dos maiores impasses era que Vladimir Putin dizia que nunca se sentaria com Zelensky”, disse Vance. “E o presidente conseguiu mudar isso.”

A administração agora está a trabalhar na agenda para que os três líderes se encontrem, afirmou Vance, enquanto Trump e Putin devem discutir a guerra durante uma reunião na sexta-feira no estado do Alasca, nos EUA.

Questionado se Putin deveria encontrar-se com Zelensky antes de se reunir com Trump, Vance disse que achava que tal encontro não seria “produtivo.”

“Acho que, fundamentalmente, o Presidente dos Estados Unidos precisa ser aquele que, de certa forma, une os dois”, afirmou.