Vance: "Acordo Rússia-Ucrânia não deixará ninguém 'super feliz'"
O Vice-presidente dos EUA disse que Washington está a tentar um acordo com o qual todos possam conviver, mas provavelmente ambos os lados ficarão insatisfeitos com ele.
Vance diz que uma reunião entre Trump e Zelensky antes da reunião trilateral no Alasca não será produtiva. / AP Archive
11 de agosto de 2025

O Vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que qualquer acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia provavelmente não “deixará ninguém extremamente satisfeito”, enquanto o governo Trump trabalha para organizar uma reunião tripartida entre os líderes.

“Tanto os russos quanto os ucranianos, provavelmente, no final das contas, ficarão insatisfeitos com o resultado”, disse Vance à Fox News no domingo.

Ele afirmou que o governo Trump está a tentar “um acordo negociado que tanto os ucranianos quanto os russos possam aceitar, para que possam viver em relativa paz e que cessem os combates.”

Vance mencionou que um obstáculo diplomático foi superado, com o Presidente Donald Trump a conseguir o acordo do Presidente russo Vladimir Putin para se encontrar com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Um dos maiores impasses era que Vladimir Putin dizia que nunca se sentaria com Zelensky”, disse Vance. “E o presidente conseguiu mudar isso.”

A administração agora está a trabalhar na agenda para que os três líderes se encontrem, afirmou Vance, enquanto Trump e Putin devem discutir a guerra durante uma reunião na sexta-feira no estado do Alasca, nos EUA.

Questionado se Putin deveria encontrar-se com Zelensky antes de se reunir com Trump, Vance disse que achava que tal encontro não seria “produtivo.”

“Acho que, fundamentalmente, o Presidente dos Estados Unidos precisa ser aquele que, de certa forma, une os dois”, afirmou.

Putin declarou na quinta-feira que não tem objeções a uma reunião trilateral com Zelensky, mas que as condições necessárias precisam ser criadas. A NBC News informou no domingo que a Casa Branca pode convidar o líder ucraniano para ir ao Alasca.

Continuam os ataques com drones

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia informou que um ataque com drones ucranianos na região de Tula matou duas pessoas.

O ministério afirmou que o ataque também teve como alvo Moscovo e outras regiões.

Duas pessoas também foram hospitalizadas após o ataque na região de Tula, que faz fronteira ao norte com a região de Moscovo, segundo o governador de Tula, Dmitry Milyaev, na plataforma de mensagens Telegram.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que as suas unidades de defesa aérea destruíram 27 drones ucranianos num intervalo de três horas na noite de domingo, incluindo 11 sobre a região de Tula, um sobre a região de Moscovo e os outros em quatro outras regiões no sul e oeste da Rússia.

