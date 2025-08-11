O Vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que qualquer acordo negociado entre a Rússia e a Ucrânia provavelmente não “deixará ninguém extremamente satisfeito”, enquanto o governo Trump trabalha para organizar uma reunião tripartida entre os líderes.
“Tanto os russos quanto os ucranianos, provavelmente, no final das contas, ficarão insatisfeitos com o resultado”, disse Vance à Fox News no domingo.
Ele afirmou que o governo Trump está a tentar “um acordo negociado que tanto os ucranianos quanto os russos possam aceitar, para que possam viver em relativa paz e que cessem os combates.”
Vance mencionou que um obstáculo diplomático foi superado, com o Presidente Donald Trump a conseguir o acordo do Presidente russo Vladimir Putin para se encontrar com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
“Um dos maiores impasses era que Vladimir Putin dizia que nunca se sentaria com Zelensky”, disse Vance. “E o presidente conseguiu mudar isso.”
A administração agora está a trabalhar na agenda para que os três líderes se encontrem, afirmou Vance, enquanto Trump e Putin devem discutir a guerra durante uma reunião na sexta-feira no estado do Alasca, nos EUA.
Questionado se Putin deveria encontrar-se com Zelensky antes de se reunir com Trump, Vance disse que achava que tal encontro não seria “produtivo.”
“Acho que, fundamentalmente, o Presidente dos Estados Unidos precisa ser aquele que, de certa forma, une os dois”, afirmou.
Putin declarou na quinta-feira que não tem objeções a uma reunião trilateral com Zelensky, mas que as condições necessárias precisam ser criadas. A NBC News informou no domingo que a Casa Branca pode convidar o líder ucraniano para ir ao Alasca.
Continuam os ataques com drones
Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia informou que um ataque com drones ucranianos na região de Tula matou duas pessoas.
O ministério afirmou que o ataque também teve como alvo Moscovo e outras regiões.
Duas pessoas também foram hospitalizadas após o ataque na região de Tula, que faz fronteira ao norte com a região de Moscovo, segundo o governador de Tula, Dmitry Milyaev, na plataforma de mensagens Telegram.
O Ministério da Defesa da Rússia informou que as suas unidades de defesa aérea destruíram 27 drones ucranianos num intervalo de três horas na noite de domingo, incluindo 11 sobre a região de Tula, um sobre a região de Moscovo e os outros em quatro outras regiões no sul e oeste da Rússia.