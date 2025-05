Ancara - A brisa fresca da capital turca transportou a melodia dos hinos nacionais cantados por crianças em idade escolar - primeiro o do Paquistão, depois o da Türkiye - dando o mote para uma noite de reflexão e orgulho.

Na terça-feira, a embaixada do Paquistão em Ancara organizou uma grande receção, reunindo dignitários, diplomatas e centenas de participantes para celebrar o 85º Dia Nacional do Paquistão.

O evento, repleto de canções nacionais e discursos emocionantes, realçou a amizade duradoura entre a Türkiye e o Paquistão.

“A relação entre a Türkiye e o Paquistão é uma relação exemplar, raramente vista entre duas nações”, disse Numan Kurtulmus, o Presidente da Grande Assembleia Nacional da Türkiye, a uma multidão diversificada que incluía embaixadores, oficiais militares de alta patente e cidadãos de ambos os países.

“Não podemos esquecer o apoio que recebemos do Paquistão na nossa luta pela independência, quando as mulheres doaram os seus brincos para apoiar a independência da Türkiye.”

A Türkiye e o Paquistão falaram a uma só voz sobre questões cruciais como a Palestina, Caxemira, a República Turca do Norte de Chipre e Karabakh. Lideraram a luta contra o flagelo da islamofobia e do ódio anti-muçulmanos. A posição da Türkiye como defensora ativa das questões muçulmanas, em especial no que se refere à Palestina, está em consonância com a posição da política externa do Paquistão.

Os dois países partilham igualmente interesses estratégicos comuns em matéria de estabilidade regional, nomeadamente no contexto dos desafios colocados pelo terrorismo.

Kurtulmus prometeu que a Türkiye continuará a defender o Paquistão em todas as instâncias internacionais.

"Como nação turca, sempre estivemos com o povo paquistanês desde o dia em que o Paquistão conquistou a sua independência. Estivemos sempre com o Paquistão nos seus momentos difíceis".

Ao longo dos anos, os dois aliados solidificaram os seus laços no domínio da defesa.

A Türkiye é atualmente o segundo maior fornecedor de armas ao Paquistão, de acordo com um relatório de 2023. Ancara satisfez 11% das necessidades totais de armas de Islamabad em 2023, exportando armamento e munições no valor de 21 milhões de dólares.

A Embaixada do Paquistão em Ancara organizou uma grande receção para o 85.º Dia Nacional do país, com discursos emocionantes de funcionários turcos e paquistaneses que sublinham a união durante a guerra de independência da Türkiye e as perspectivas de futuras alianças.

Herança religiosa e cultural partilhada

No evento da embaixada, entre os convidados ilustres contaram-se o Ministro da Defesa turco, Yasar Guler, o Ministro do Comércio, Omer Bolat, o antigo Primeiro-Ministro Binali Yildirim e membros superiores das Forças Terrestres da Türkiye.

Militares de muitos países, vestidos com uniformes completos e com medalhas a brilhar ao peito, estiveram lado a lado com civis, unidos no seu apreço e respeito pelos laços fraternos entre a Türkiye e o Paquistão.

No seu discurso de boas-vindas, o Embaixador do Paquistão na Türkiye, Yousaf Junaid, falou apaixonadamente sobre a herança religiosa e cultural comum que une o Paquistão e a Türkiye.

"O Paquistão e a Türkiye não são amigos. Somos irmãos. A nossa amizade baseia-se no património religioso, linguístico e cultural comum", afirmou Junaid.

Os muçulmanos do subcontinente “devem a maior parte dos seus hábitos, a maior parte da sua religião” a Zahiruddin Muhammad Babur, o fundador do Império Mughal, que era turco, disse Junaid, sublinhando a influência turca na vida quotidiana dos paquistaneses.

O enviado paquistanês salientou o apoio dos muçulmanos do subcontinente à luta pela independência da Türkiye após a Primeira Guerra Mundial, através de doações em dinheiro, jóias e objectos de valor. As mulheres muçulmanas do sul da Ásia contribuíram nomeadamente com as suas jóias pessoais.

"Tudo o que aconteceu durante a Guerra da Independência da Türkiye é um pequeno testemunho da nossa fraternidade. Gostaríamos sempre de poder fazer mais, mas como nós próprios estávamos sob a tutela do império, estávamos limitados no nosso apoio", acrescentou.

Invistir no Paquistão

Durante a cerimónia, foram transmitidos documentários que mostraram a beleza natural e a resiliência do Paquistão, dando um toque cinematográfico ao evento, enquanto o ritmo suave da música tradicional tocava em segundo plano.

As vozes das crianças soaram claramente ao interpretarem canções patrióticas. Entretanto, os residentes dos arranha-céus próximos espreitavam das suas varandas, vislumbrando a celebração em baixo.

O embaixador paquistanês exortou a comunidade empresarial turca a investir na “economia ressonante” do Paquistão, que estava a apresentar indicadores “absolutamente positivos”. Desde as reservas de divisas até ao investimento direto estrangeiro, todos os indicadores económicos revelam uma melhoria, referiu.

O valor do comércio bilateral ronda os 1,3 mil milhões de dólares e os dois países pretendem elevá-lo para 5 mil milhões de dólares. Em 2024, as exportações da Türkiye para o Paquistão totalizaram 918 milhões de dólares.

As estatísticas mostram o enorme potencial comercial entre os dois países.

“Tenho de dizer a todos os meus amigos turcos que temos de colaborar e transformar a nossa amizade exemplar também no mundo económico”, disse Junaid.