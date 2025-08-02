A Türkiye emergiu “positivamente” ao ser incluída no escalão mais baixo de 15% das novas tarifas aduaneiras dos EUA, o que demonstra que os EUA a consideram um parceiro comercial equilibrado e positivo, com os exportadores turcos a manterem a sua competitividade no mercado global, afirmou o Ministério do Comércio da Türkiye.

O Ministério disse em comunicado na sexta-feira que, sob as novas tarifas anunciadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, aumentos tarifários que variam de 15% a 50% estão entrando em vigor em todo o mundo.

“Esta situação cria uma vantagem significativa para a Türkiye em comparação com muitos países, especialmente países asiáticos e latino-americanos”, disse o Ministério.

Enfatizou que os países que não têm um acordo comercial com os EUA enfrentarão tarifas mais altas sobre os produtos que exportam para os EUA a partir de agora.

O comunicado observou que os EUA decidiram impor uma nova tarifa de 50% sobre produtos siderúrgicos aos exportadores de cobre, aço e alumínio, mas que isso se limitava a produtos como tubos e cabos de cobre.

O comunicado também afirmou que produtos como cobre refinado, minério e concentrado estão excluídos da tarifa.