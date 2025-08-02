TÜRKİYE
Türkiye emerge "positivamente" face às novas tarifas dos EUA
"Esta situação cria uma vantagem significativa para a Türkiye em comparação com muitos países, especialmente na Ásia e na América Latina", afirma o Ministério do Comércio da Türkiye.
Türkiye emergiu "positivamente" face às novas tarifas dos EUA, afirma o Ministério do Comércio da Türkiye. / AA
2 de agosto de 2025

A Türkiye emergiu “positivamente” ao ser incluída no escalão mais baixo de 15% das novas tarifas aduaneiras dos EUA, o que demonstra que os EUA a consideram um parceiro comercial equilibrado e positivo, com os exportadores turcos a manterem a sua competitividade no mercado global, afirmou o Ministério do Comércio da Türkiye.

O Ministério disse em comunicado na sexta-feira que, sob as novas tarifas anunciadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, aumentos tarifários que variam de 15% a 50% estão entrando em vigor em todo o mundo.

“Esta situação cria uma vantagem significativa para a Türkiye em comparação com muitos países, especialmente países asiáticos e latino-americanos”, disse o Ministério.

Enfatizou que os países que não têm um acordo comercial com os EUA enfrentarão tarifas mais altas sobre os produtos que exportam para os EUA a partir de agora.

O comunicado observou que os EUA decidiram impor uma nova tarifa de 50% sobre produtos siderúrgicos aos exportadores de cobre, aço e alumínio, mas que isso se limitava a produtos como tubos e cabos de cobre.

O comunicado também afirmou que produtos como cobre refinado, minério e concentrado estão excluídos da tarifa.

“Esta mudança repentina levou a uma queda nos preços e a um excesso de oferta nos mercados de cobre dos EUA. Entre os principais parceiros comerciais dos EUA com os quais ainda não chegou a um acordo estão o Canadá, o México, a Tailândia e alguns países do Extremo Oriente, incluindo a Índia. As tarifas sobre a Índia serão impostas com multas adicionais”, afirmou.

O Ministério também enfatizou que estão em curso intensas discussões diplomáticas e técnicas entre autoridades turcas e norte-americanas sobre as tarifas aplicadas a sectores estratégicos, como o siderúrgico, o automóvel e o do cobre.

“As negociações que visam reduzir as taxas de forma favorável à Türkiye estão em curso e são construtivas. Os nossos contactos também estão em curso para garantir uma abertura que satisfaça as nossas expectativas, particularmente para os nossos sectores têxtil e do vestuário”, afirmou.

O comunicado salientou que a prioridade da Türkiye é garantir que o comércio externo com os EUA progrida dentro de um quadro “previsível, justo e sustentável”.

“Como evidenciado pela recente ordem executiva emitida pelo Presidente dos EUA, a Türkiye está entre os países onde o processo de negociação está a progredir positivamente, demonstrando o fortalecimento do diálogo mútuo e da cooperação nas relações comerciais bilaterais”, acrescentou.

