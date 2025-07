Cabul está à beira de um desastre. Um relatório recente da Mercy Corps apresenta um cenário alarmante: a capital afegã pode ser a primeira cidade moderna a ficar completamente sem água nos próximos cinco anos.

O site da Mercy Corps define a organização como uma “entidade humanitária global” que trabalha para ajudar pessoas em crise a construir “comunidades seguras, justas e prósperas”.

O que se está a passar

Os níveis de água subterrânea da cidade caíram até 30 metros na última década, forçando os moradores a cavar cada vez mais fundo. Atualmente, Cabul extrai 44 milhões de metros cúbicos de água a mais por ano do que a natureza consegue repor. Se isso continuar, os aquíferos que abastecem a maior parte da cidade podem secar até 2030, forçando à deslocação de três milhões de pessoas.

Quase metade dos poços em Cabul já estão secos. Mais de 120.000 poços foram perfurados sem regulamentação, e muitas fábricas e estufas continuam a bombear água subterrânea sem qualquer controlo. Os moradores agora cavam mais fundo do que nunca, com alguns poços a atingir até 300 metros de profundidade — quase o comprimento da Torre Eiffel.

Mais da metade das famílias entrevistadas afirmou ter que reabrir os seus poços pelo menos uma vez a cada cinco anos, e algumas até cinco vezes. A água que ainda está disponível muitas vezes não é segura.

Até 80% da água subterrânea da cidade está poluída pelo esgoto e produtos químicos como arsénio e nitratos.

Em muitas partes de Cabul, resíduos brutos de casas-de-banho e fábricas fluem diretamente para o solo ou para canais abertos, agravando ainda mais a poluição do abastecimento de água. Os moradores frequentemente relatam que a água tem cheiro ruim, sabor estranho ou causa doenças.

Relacionado TRT Global - Poderá a proibição do ópio pelos Talibãs ajudar o Afeganistão a libertar-se da economia da droga?

Por que isso é significativo

Hoje, apenas 20% das casas em Cabul estão conectadas ao fornecimento de água.

Cabul foi o epicentro das forças da coligação liderada pelos EUA, que invadiram o Afeganistão por duas décadas. Centenas de bilhões de dólares foram gastos a derrotar o Talibã, que agora está no governo.

Um projeto do Banco Mundial de US$ 40 milhões em 2006 tinha como objetivo conectar metade da cidade à canalização de fornecimento de água até 2010, mas a meta nunca foi alcançada.

A maioria das pessoas agora depende de poços ou compra água de fornecedores privados. Algumas famílias gastam até 30% da sua renda apenas com água. No distrito de Khair Khana, o custo da água já superou o da alimentação para muitas famílias. Camiões-sisternas cobram até 5$ por metro cúbico, 12 vezes mais do que o preço histórico.

A crise não é apenas ambiental, mas também humanitária, económica e política. A falta de água já forçou o encerramento de algumas escolas e clínicas de saúde. As colheitas estão a fracassar devido ao aumento da salinidade e à redução dos níveis de água subterrânea. Os preços do trigo subiram 40% desde 2021, e até 500.000 empregos agrícolas estão em risco. Muitas famílias estão se a endividar-se apenas para comprar água.

Contexto

Cabul depende quase inteiramente do derretimento da neve das montanhas Hindu Kush para atender às suas necessidades de água. Mas a crise climática reduziu a queda de neve em quase 20% desde 2014, e invernos mais curtos significam menos neve. No inverno de 2023-24, o país recebeu apenas cerca de metade de sua precipitação normal.

A última seca, que durou de 2021 a 2024, afetou mais de 11 milhões de pessoas. A supervisão governamental é fraca. As regras sobre perfuração de poços são pouco claras e raramente aplicadas. Algumas empresas de perfuração operam sem qualquer licença, enquanto outras afirmam que é fácil obter aprovações rapidamente se houver conexões com o governo.

Enquanto isso, grande parte da infraestrutura de água da cidade está danificada ou incompleta. Uma grande estação de tratamento de água em Baghrami, construída com apoio dos EUA, nunca operou em plena capacidade. No entanto, um projeto menor no distrito de Surobi, concluído em 2024, agora fornece água limpa para mais de 1.200 famílias, mostrando que soluções comunitárias de baixo custo podem funcionar.

Mas isto não é tudo.

As raízes da crise hídrica de Cabul vão além das secas e da geografia; também estão ligadas a décadas de planeamento inadequado e má gestão da ajuda internacional. Especialistas afirmam que a presença internacional no Afeganistão após 2001 trouxe milhares de milhões de dólares, mas pouco foi investido em infraestrutura hídrica de longo prazo. Grande parte da ajuda financiou esforços temporários ou fragmentados que ignoraram as necessidades complexas dos sistemas de água de Cabul.

Além disso, um relatório de 2020 do Inspetor Geral Especial dos EUA para a Reconstrução do Afeganistão revelou que cerca de 19 mil milhões de dólares — quase um terço de toda a ajuda para reconstrução — perderam-se devido a fraudes, desperdícios ou abusos, sublinhando ainda mais as falhas das estratégias de desenvolvimento anteriores.

O que vem a seguir

Projetos maiores estão paralisados.

A tão adiada barragem de Shahtoot poderia fornecer água para dois milhões de residentes, mas ainda carece de financiamento e enfrenta obstáculos políticos com o vizinho Paquistão. Um pipeline proposto do rio Panjshir poderia reduzir a dependência da cidade de águas subterrâneas, mas aguarda aprovação governamental e investimentos.

Os cortes na ajuda internacional agravaram a situação. Desde que o Talibã voltou ao poder em 2021, quase 3 mil milhões de dólares em financiamento para água e saneamento (WASH) foram congelados. Mais de 50 organizações humanitárias tiveram que reduzir ou interromper as suas operações no país. Uma plataforma de coordenação chave chamada ReportHub foi suspensa devido à falta de fundos.

Sem ações urgentes, Cabul caminha para um “desastre humanitário sem precedentes”, alerta o relatório da Mercy Corps.