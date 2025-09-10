O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, e o Emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, falaram por telefone para discutir o ataque de Israel a uma delegação de negociação do Hamas em Doha, informou o gabinete de Erdogan, acrescentando que os dois líderes também trocaram opiniões sobre possíveis medidas conjuntas a serem tomadas em resposta.

Durante a ligação, Erdogan expressou as suas condolências pelos mártires e enfatizou que Ancara apoiará o Estado e o povo do Catar com todos os seus recursos.

O Presidente da Türkiye também condenou o ataque de Israel numa declaração na plataforma turca das redes sociais NSosyal na terça-feira, descrevendo-o como “uma flagrante violação do direito internacional” contra a “nação irmã”.

“O ataque de Israel à delegação de negociação do Hamas no Catar demonstrou mais uma vez claramente a fúria cega do governo de (Benjamin) Netanyahu e a sua intenção de aprofundar o conflito e a instabilidade,” disse Erdogan, acrescentando que aqueles que transformaram o terrorismo em política de Estado não terão sucesso.

“Diante da banditismo de Israel, que busca arrastar não apenas a si mesmo, mas toda a região para o desastre, manteremos a nossa postura firme e determinada; e, a qualquer custo, continuaremos a defender a paz, o direito internacional e a liberdade do povo palestino.”